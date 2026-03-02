В Волгограде учёные ВолгГМУ разработали новый метод сверхранней диагностики онкологических заболеваний в стоматологии. Как сообщает ТАСС, специалистами создан медицинский краситель. Он при введении помогает «подсветить» проблемные ткани, которые невозможно обнаружить визуально.

- С помощью разработанного авторским коллективом ВолгГМУ адгезивного диагностического красителя стоматологи смогут выявлять развитие предраковых состояний, онкологических заболеваний на ранних этапах без видимых клинических изменений слизистой оболочки рта. Ранее в мировой практике подобного метода не существовало, - приводят слова профессора Юлии Македоновой журналисты.

Отметим, в дополнение волгоградские учёные создают калибрирующую насадку, позволяющую определить площадь поражения тканей, а также ход заживления. Кроме того, сейчас специалистами разрабатывается программное обеспечение с ИИ-технологиями, которое позволит автоматизировать процесс комплексной оценки состояния поражённых тканей.

Фото из архива ИА «Высота 102»