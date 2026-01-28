Главное

На Тулака возводят микрорайон с огромным парком«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

Опасные связи: экс-главред «Маяка» Котово получила 8 лет колонии за взятку от олигарха Качуровского

 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
 Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин
Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в...
Волгоградцев будут лечить от гриппа по новому стандарту Минздрава

Минздрав России утвердил новый стандарт медицинской помощи взрослым при гриппе. Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации РФ, средняя продолжительность лечения от этого заболевания составит 9 дней. 

Для диагностики заболевания и состояния пациенту потребуется консультация семи врачей: акушера-гинеколога, гематолога, инфекциониста, кардиолога, невролога, пульмонолога и терапевта. 

В списке лабораторных анализов, которые теперь входят в новый стандарт лечения гриппа, указаны исследования уровня С-реактивного белка, уровня прокальцитонина в крови, мазки со слизистой оболочки носоглотки и ротоглотки для исследований на вирусы, коагулограмма, общий анализ крови и др.

За пациентом, который проходит лечение от гриппа, должно быть суточное наблюдение для контроля за его состоянием. В документе также прописан перечень лекарственных препаратов с указанием суточных и курсовых доз, а также виды лечебного питания, имеющие госрегистрацию.


