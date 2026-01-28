Волгоградцев будут лечить от гриппа по новому стандарту Минздрава

Минздрав России утвердил новый стандарт медицинской помощи взрослым при гриппе. Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации РФ, средняя продолжительность лечения от этого заболевания составит 9 дней.

Для диагностики заболевания и состояния пациенту потребуется консультация семи врачей: акушера-гинеколога, гематолога, инфекциониста, кардиолога, невролога, пульмонолога и терапевта.

В списке лабораторных анализов, которые теперь входят в новый стандарт лечения гриппа, указаны исследования уровня С-реактивного белка, уровня прокальцитонина в крови, мазки со слизистой оболочки носоглотки и ротоглотки для исследований на вирусы, коагулограмма, общий анализ крови и др.

За пациентом, который проходит лечение от гриппа, должно быть суточное наблюдение для контроля за его состоянием. В документе также прописан перечень лекарственных препаратов с указанием суточных и курсовых доз, а также виды лечебного питания, имеющие госрегистрацию.





