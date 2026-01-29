



В Волгоградской области заведующий отделением рентгенохирургических методов в онкологическом диспансере Роберт Ягупов разработал новый подход к профилактике пациентов, у которых диагностирован рак печени. В научных изысканиях также приняли участие специалисты РНЦРХТ им. ак. А. М. Гранова.

- В 2025 году Роберт вместе с коллегами запатентовал новый метод для ранней профилактики возможных осложнений у пациентов с раком печени, что позволит снизить риски от проведения рентгенохирургических вмешательств и определить наиболее подходящий алгоритм лечения, - подчеркнули в пресс-службе облкомздрава.

Новый подход особым образом сочетает изучение клинических симптомов с анализом основных биохимических показателей функции печени в крови. Молодым учёным совместно с научным руководителем разработана простая и чёткая градация возможных осложнений, что должно помочь лечащему врачу выбрать правильную тактику лечения.

Отметим, одновременно с врачебной деятельностью Роберт Ягупов учится в магистратуре ВолгГМУ. В 2026 году он примет участие в олимпиаде «Олимпиада «Я – профессионал».

Фото: комитет здравоохранения Волгоградской области