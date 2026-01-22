Волгоградцы с 2026 года получат новые виды медпомощи по ОМС





С января 2026 года вступили в силу изменения в рамках оказания медпомощи по ОМС. Эксперты пояснили, что могут получить россияне, в том числе и жители Волгоградской области, по медицинскому полису.

Дородовая диагностика

В перинатальную диагностику нарушений развития ребенка, которая проводится у беременных женщин, включено неинвазивное тестирование - определение внеклеточной ДНК плода по крови матери. Этот метод позволяет оценить риск хромосомных аномалий у плода, например, синдром Дауна. Также добавлены диагнозы редких наследственных заболеваний «Х-сцепленная адренолейкодистрофия» и «дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот (AADCD).



Пациенты с артериальной гипертензией и сахарным диабетом



Впервые появилось положение о проведении дистанционного наблюдения за состоянием здоровья с определением показателей глюкозы в крови и артериального давления. Для передачи данных пациенты обеспечиваются специальными глюкометрами и тонометрами, а на смартфон устанавливается мобильное приложение.



Пациенты с подозрением на сердечно-сосудистые заболевания



Изменились сроки оказания помощи таким пациентам. Если выявлены подозрения на заболевание сердечно-сосудистой системы, то кардиолог должен проконсультировать пациента в течение 3-х рабочих дней, а необходимые инструментальные и лабораторные исследования должны быть проведены в течение 7 рабочих дней. Ранее сроки проведения консультаций и исследований составляли не более 14 рабочих дней. Скорректированы также и сроки обычных госпитализаций – с 14 до 7 рабочих дней. Но если потребуется оказание специализированной медицинской помощи с применением высокотехнологичных методов лечения, то придется ждать дольше.



Телемедицина



Впервые также установлен обособленный раздел об оказании медицинской помощи с применением телемедицинских (дистанционных) технологий. Цели внедрения – повышение доступности и эффективности медицинской помощи, сокращение сроков ее ожидания и др. В первую очередь это касается маломобильных пациентов и жителей отдаленных и малонаселенных районов.



Оказание медицинской помощи инвалидам



Инвалидам и маломобильным группам населения, нуждающимся в постороннем уходе и помощи, обеспечивается доступная медицинская помощь, в том числе на дому. Это будет достигаться за счет использования специализированного транспорта медицинских организаций и организаций социального обслуживания. Родственники или лица, ухаживающие за инвалидами I группы в больницах, получат возможность круглосуточного доступа к таким пациентам.



Профилактические мероприятия



Для выявления ранних признаков дислипидемии (повышенного холестерина) и формирования атеросклероза одновременно с прохождением профосмотра или диспансеризации будет проводиться однократное определение уровня липопротеидов в крови у всех пациентов в возрасте 18-40 лет. Оценка липидного профиля предусмотрена для пациентов 18-39 лет - один раз в 6 лет, для пациентов 40 лет и старше - один раз в 3 года.



Предоставление лекарственных препаратов для лечения гепатита С на дому

Такая норма вводится впервые. В этом случае прием врача может проводиться с использованием дистанционных (телемедицинских) технологий, а результаты лечения должны быть подтверждены лабораторными исследованиями. Очное пребывание пациента в условиях дневного стационара при этом должно быть не менее 2 дней, включая день госпитализации и день выписки. Кроме того, за счет средств ОМС теперь будут оплачиваться определение РНК-вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом полимеразной цепной реакции и лабораторная диагностика для пациентов с хроническим вирусным гепатитом C.



Оказание медицинской помощи участникам СВО и их семьям



Участникам специальной военной операции предоставлено преимущественное право на пребывание в одно-двухместных палатах при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.Супруги участников СВО, в том числе пропавшего без вести, получили право на консультирование медицинским психологом.





