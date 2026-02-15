Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

Встречи с солдатами предпочитал приемам на высшем уровне: внучка маршала Чуйкова - об уроках жизни легендарного «генерала Штурм»

«Здесь все друг друга называют братишками»: волгоградские дроноводы рассказывали об «охоте», учёбе и боевом братстве

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Врач предостерегла волгоградцев от обжорства на Масленицу

Уже не за горами Масленица, а значит, будет немало угощений в виде ароматных блинов. Врач-эндокринолог клинической поликлиники №1 Волгограда Мария Рубцова не призывает отказаться от традиции активного поедания блинов, однако рекомендует подойти к этому процессу разумно. Итак, полезные советы от облздрава и доктора.

Сколько можно съесть?

Для человека без серьезных хронических заболеваний безвредными считаются 2-3 блина за один прием пищи. Важно, что будет внутри и сверху. Выбирайте легкие начинки: творог, запеченные яблоки, ягоды, нежирное мясо или рыбу. От обилия сгущенки, джема и масла лучше отказаться. Важно помнить, что калорийность одного блина с двумя ложками сгущенки — это почти полноценный обед! Ту же сгущенку можно заменить йогуртом.

Когда есть?

Идеальное время — в первой половине дня, на завтрак или обед, когда наша физическая активность выше и организм легче справится с углеводной нагрузкой. Есть блины на ужин, особенно перед сном — не рекомендуется.
 

Кому стоит быть особенно осторожным?

Людям с сахарным диабетом. Классические блины из белой муки — это быстрые углеводы, которые резко повышают уровень глюкозы в крови. Полного запрета нет, но нужно позаботиться о сахароснижающих препаратах на всякий случай. Также блины для диабетиков лучше готовить из цельнозерновой, гречневой или овсяной муки - они медленнее усваиваются. Используйте нежирную и несладкую начинку - творог, овощи, курицу. Употреблять блины на голодный желудок также не стоит. До и после поедания  блинов необходимо контролировать уровень сахара глюкометром.

Ограничения следуют соблюдать и людям с ожирением. Допустима только маленькая порция и только в первой половине дня.

Главный совет от волгоградского врача заключается в физической активности. После пары блинов можно отправиться на прогулку, на горку или принять участие в народных гуляниях.

17:00
Грузовик с продуктами насмерть задавил пешехода в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
16:22
Лунный Новый год в Волгограде не будут отмечать досрочно из-за погодыСмотреть фотографии
16:02
В Волгоградской области запуганная женщина отдала мошенникам 13 миллионовСмотреть фотографии
15:18
«Бил руками и ногами»: в Михайловке «герою» видео с избиением женщины грозит колонияСмотреть фотографии
15:01
«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нееСмотреть фотографииCмотреть видео
14:05
Врач предостерегла волгоградцев от обжорства на МасленицуСмотреть фотографии
13:21
В Волгограде извлеченный из забитой канализации предмет шокировал коммунальщиковСмотреть фотографии
12:32
«Они исполнили свой долг»: в Волгограде почтили память героев Афганской войныСмотреть фотографии
11:05
Потепление до +12 грядет в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:21
«Вылетел на встречку»: момент жесткой аварии у «Волгоград Арены» попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:04
Минобороны: БПЛА ВСУ уничтожены над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
09:45
В Камышине госнаграды передали семьям погибших в зоне СВО бойцовСмотреть фотографии
09:05
Небо над Волгоградом открыли для самолётов утром 15 февраляСмотреть фотографии
08:55
Угроза по БПЛА в Волгоградской области снята спустя 7 часовСмотреть фотографии
08:27
Выставку первоцветов в Волгоградском ботсаду продлили на неделюСмотреть фотографии
08:02
Во Фролово запустили тепло в 9 из 19 МКД после аварииСмотреть фотографии
07:29
Украинские БПЛА миновали Волгоградскую область ночью 15 февраляСмотреть фотографии
07:13
«Спартак» выходит на второе место по потерянным очкамСмотреть фотографии
06:43
В ЦПКиО Волгограда формируют чаши огромного светомузыкального фонтанаСмотреть фотографии
06:17
Росавиация 15 февраля закрыла аэропорт в Волгограде из-за угрозы БПЛАСмотреть фотографии
21:16
Против главы Иловлинского района дали «убийственные» показанияСмотреть фотографии
20:55
На Волгоградскую область идет снежный циклон с дождемСмотреть фотографии
20:30
5:0 и 1:2 – итоги насыщенного дня «Ротора» на сборах в БелекеСмотреть фотографии
19:36
Новые тарифы вводит Почта России с 1 мартаСмотреть фотографии
18:59
Серебряный призер из Волгограда проверил себя в битве с чемпионом мираСмотреть фотографии
18:02
Волгоградский профессор высказалась о будущем банковских вкладовСмотреть фотографии
16:48
В Урюпинске Дмитрия Пополитова переизбрали атаманом хоперских казаковСмотреть фотографии
16:25
На юге Волгограда такси влетело под КАМАЗСмотреть фотографии
15:42
В Волгограде возобновили сообщение с Сарпинским по прежнему маршрутуСмотреть фотографии
14:36
Во Фролово устраняют крупную аварию: 19 МКД без теплаСмотреть фотографии
 