Врач предостерегла волгоградцев от обжорства на Масленицу





Уже не за горами Масленица, а значит, будет немало угощений в виде ароматных блинов. Врач-эндокринолог клинической поликлиники №1 Волгограда Мария Рубцова не призывает отказаться от традиции активного поедания блинов, однако рекомендует подойти к этому процессу разумно. Итак, полезные советы от облздрава и доктора.



Сколько можно съесть?



Для человека без серьезных хронических заболеваний безвредными считаются 2-3 блина за один прием пищи. Важно, что будет внутри и сверху. Выбирайте легкие начинки: творог, запеченные яблоки, ягоды, нежирное мясо или рыбу. От обилия сгущенки, джема и масла лучше отказаться. Важно помнить, что калорийность одного блина с двумя ложками сгущенки — это почти полноценный обед! Ту же сгущенку можно заменить йогуртом.



Когда есть?



Идеальное время — в первой половине дня, на завтрак или обед, когда наша физическая активность выше и организм легче справится с углеводной нагрузкой. Есть блины на ужин, особенно перед сном — не рекомендуется.



Кому стоит быть особенно осторожным?



Людям с сахарным диабетом. Классические блины из белой муки — это быстрые углеводы, которые резко повышают уровень глюкозы в крови. Полного запрета нет, но нужно позаботиться о сахароснижающих препаратах на всякий случай. Также блины для диабетиков лучше готовить из цельнозерновой, гречневой или овсяной муки - они медленнее усваиваются. Используйте нежирную и несладкую начинку - творог, овощи, курицу. Употреблять блины на голодный желудок также не стоит. До и после поедания блинов необходимо контролировать уровень сахара глюкометром.



Ограничения следуют соблюдать и людям с ожирением. Допустима только маленькая порция и только в первой половине дня.



Главный совет от волгоградского врача заключается в физической активности. После пары блинов можно отправиться на прогулку, на горку или принять участие в народных гуляниях.



