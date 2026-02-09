Главное

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

 В России вновь фиксируется масштабный сбой в работе Telegram
9 февраля многие пользователи в России столкнулись с трудностями при использовании мессенджера Telegram. Примерно в полдень сервис практически перестал функционировать в некоторых северных регионах страны. По информации мониторинговых порталов, наибольшее количество...
Федеральные новости
 В России планируют сделать все сделки с недвижимостью безналичными
Депутаты Госдумы предложили законопроект, обязывающий россиян осуществлять все операции с недвижимостью исключительно в безналичной форме. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.  - Есть предложение,...
Более 22 тысяч бесплатных сложных операций провели волгоградские врачи

09.02.2026 14:32

Волгоградские врачи в 2025 году провели около 22,2 тыс. сложных сердечно-сосудистых, травматологических, ортопедических, офтальмологических и онкологических операций. Для пациентов они были бесплатными и финансировались за счет обязательного медицинского страхования и федерального бюджета.

Как рассказали в комитете здравоохранения Волгоградской области, высокотехнологичную медицинскую помощь в настоящее время оказывают в девяти специализированных учреждениях региона: в областной клинической больнице №1, кардиоцентре, волгоградских городских клинических больницах №25, №12 и №7, областном онкологическом диспансере, областной детской клинической больнице, уронефрологическом центре и перинатальном центре №2.

Чаще всего жителям региона в прошлом году требовалась высокотехнологичная медпомощь по профилю сердечно-сосудистой хирургии. Лечение прошли 6 тыс. пациентов, еще 5,8 тыс.  получили помощь по профилю «травматология и ортопедия», 2,5 тыс.  - офтальмологии, 2,7 тыс. —  онкологии.

Волгоградские врачи успешно провели сложнейшие операции. В конце прошлого года врач челюстно-лицевого отделения больницы №1 Роман Стасюк и сосудистый хирург больницы №25 Олег Виноградов спасли волгоградца, который случайно выстрелил себе в лицо из подводного ружья, в результате чего инородное тело остановилось в миллиметре от сонной артерии.  В ноябре в областной клинической больнице №1 проведена уникальная операция по установке стент-графта для лечения аневризмы брюшной аорты.

Фото администрации Волгоградской области

