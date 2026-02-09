



Волгоградские врачи в 2025 году провели около 22,2 тыс. сложных сердечно-сосудистых, травматологических, ортопедических, офтальмологических и онкологических операций. Для пациентов они были бесплатными и финансировались за счет обязательного медицинского страхования и федерального бюджета.

Как рассказали в комитете здравоохранения Волгоградской области, высокотехнологичную медицинскую помощь в настоящее время оказывают в девяти специализированных учреждениях региона: в областной клинической больнице №1, кардиоцентре, волгоградских городских клинических больницах №25, №12 и №7, областном онкологическом диспансере, областной детской клинической больнице, уронефрологическом центре и перинатальном центре №2.



Чаще всего жителям региона в прошлом году требовалась высокотехнологичная медпомощь по профилю сердечно-сосудистой хирургии. Лечение прошли 6 тыс. пациентов, еще 5,8 тыс. получили помощь по профилю «травматология и ортопедия», 2,5 тыс. - офтальмологии, 2,7 тыс. — онкологии.



Волгоградские врачи успешно провели сложнейшие операции. В конце прошлого года врач челюстно-лицевого отделения больницы №1 Роман Стасюк и сосудистый хирург больницы №25 Олег Виноградов спасли волгоградца, который случайно выстрелил себе в лицо из подводного ружья, в результате чего инородное тело остановилось в миллиметре от сонной артерии. В ноябре в областной клинической больнице №1 проведена уникальная операция по установке стент-графта для лечения аневризмы брюшной аорты.



Фото администрации Волгоградской области



