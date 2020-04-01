Развенчать коронавирус: предприятия группы «ЕвроХим» противостоят распространению новой коронавирусной инфекции
Здравоохранение 01.04.2020 10:50 Новости компаний
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01.04.2020 10:50 Новости компаний
Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» объявила о повышенных мерах безопасности, которые предпринимаются на Гремячинском горно-обогатительном комбинате в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе компании.
Несмотря на то, что случаев заражения на территории Котельниковского района Волгоградской области, где ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» реализует масштабный инвестиционный проект освоения Гремячинского месторождения калийных солей, не выявлено, предприятие уже предпринимает шаги, чтобы обезопасить своих работников.
«Во всех производственных объектах комбината несколько раз в день производится дезинфицирующая обработка, сотрудников снабжают защитными масками, - отметили в пресс-службе компании. – Кроме того, в постоянную «боевую» готовность приведена медицинская служба нашего предприятия. На территории промплощадки расположен медицинский пункт, в который работник должен обратиться в случае недомогания, повышения температуры или проявления иных симптомов респираторного заболевания. Налажено тесное сотрудничество со специалистами Котельниковской центральной районной больницы. При входе на предприятие, а также при посадке в автобусы, доставляющие работников к месту работы, организована термометрия».
Это лишь первичные меры защиты коллектива. В случае необходимости компания готова предпринять все возможное, чтобы не допустить распространения инфекции – вплоть до перевода сотрудников на удаленный режим работы с сохранением заработной платы и всех социальных гарантий.
Другое предприятие «ЕвроХима» - «Новомосковский Хлор» позаботился о защите не только своих сотрудников, но и других жителей страны, увеличив производство гипохлорита натрия, известного всем как «хлорка». Дешевое и эффективное дезинфицирующее средство используется повсеместно, в том числе и в быту, как эффективное обеззараживающее.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует хлорку для дезинфекции помещений. Раствор гипохлорита натрия уничтожает вирус менее чем за одну минуту, причем без обработки коронавирус остается жизнеспособным до 9 суток.
В планах компании «ЕвроХим» - дальнейшее наращивание выпуска дезинфицирующей продукции и другие меры по защите от вирусной угрозы.
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