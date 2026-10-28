ЦИК рекомендовал Виктора Черячукина в новый состав ИКВО

ЦИК России рекомендовал в новый состав Избирательный комиссии Волгоградской области кандидатуру Виктора Черячукина – председателя ИКВО, чьи полномочия истекают в декабре текущего года.

– На заседании ЦИК России принято решение предложить Губернатору Волгоградской области кандидатуру Виктора Черячукина, Волгоградской областной Думе — кандидатуру Юлии Чернышковой для назначения членами Избирательной комиссии Волгоградской области, – сообщили в ИКВО.





В соответствии с действующим законодательством, губернатор и облдума обязаны назначить не менее одного члена избирательной комиссии на основе поступивших предложений ЦИК России.

Напомним, что Виктор Черячукин возглавляет Избирательную комиссию Волгоградской области почти 10 лет. На эту должность он был утвержден 30 ноября 2016 года. Его кандидатуру тогда также поддержал ЦИК. До этого назначения Виктор Черячукин возглавлял государственно-правовое управление аппарата губернатора Волгоградской области.

Фото: ИКВО