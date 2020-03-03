Аналитика

Каждый десятый волгоградец «имеет зуб» на страховщиков

Аналитика 03.03.2020 16:05
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03.03.2020 16:05


Больше всего потенциальных конфликтов со страховщиками в Петрозаводске, Владикавказе, Волгограде, Махачкале и Ульяновске. К такому выводу, сообщает ИА «Высота 102», пришли аналитики Финансового университета при Правительстве РФ. В частности, 10% опрошенных волгоградцев признались, что за последние пару лет у них были повод и желание подать жалобу или в суд на страховую компанию. При этом в число городов с самой низкой конфликтностью отношений на страховом рынке попал Волжский. Здесь всего 4% опрошенных «имеют зуб» на страховщиков. Также в перечне «мирных» городов – Улан-Удэ, Череповец, Якутск, Киров, Подольск, Томск и Сочи. 
Опрос проводился среди городов с населением свыше 250 тысяч человек. Исследователи отмечают, что сегодня более 30% автовладельцев знают о случаях подстроенных ДТП. Любопытно, что в список городов, где имеется самый высокий риск мошенничества и изъятия денег у страховщиков с использованием фальсифицированных случаев, вошел не Волгоград, а Волжский. Также в этом «токсичном» перечне  – Тверь, Новороссийск, Пенза, Орел, Чита, Барнаул, Сургут.  

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