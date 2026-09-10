



Сегодня, 10 сентября, в Волгограде состоится церемония прощания с генерал-лейтенантом Игорем Тимофеевым, сообщает «Ритуальный патруль». О кончине боевого командира после болезни рассказал военкор Александр Сладков.

Игорь Тимофеев прошёл большой боевой путь в Вооружённых силах. Он окончил Рязанское училище ВДВ, командовал парашютно-десантным взводом. Последняя его должность - заместитель комаандующего 36-й общевойсковой армии. Воевал в Чечне, на Северном Кавказе и в Сирии, а также на СВО, в которой он принимал участие с первых дней. Он также участвовал в освобождении Донбасса.Был дважды отмечен орденом Мужества, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II и III степеней и другими наградами.Совсем недавно Игорю Борисовичу было присвоено звание генерал-лейтенанта.После прощания в Волгограде траурная процессия отправится в Московскую область. Там генерал-лейтенант Игорь Тимофеев обретет последний приют.