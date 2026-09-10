Игорь Тимофеев прошёл большой боевой путь в Вооружённых силах. Он окончил Рязанское училище ВДВ, командовал парашютно-десантным взводом. Последняя его должность - заместитель комаандующего 36-й общевойсковой армии. Воевал в Чечне, на Северном Кавказе и в Сирии, а также на СВО, в которой он принимал участие с первых дней. Он также участвовал в освобождении Донбасса.
Был дважды отмечен орденом Мужества, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II и III степеней и другими наградами.
Совсем недавно Игорю Борисовичу было присвоено звание генерал-лейтенанта.
После прощания в Волгограде траурная процессия отправится в Московскую область. Там генерал-лейтенант Игорь Тимофеев обретет последний приют.
Фото «Красной звезды», коллаж V102.RU