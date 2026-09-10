



Начало осени - самое долгожданное время для любителей тихой охоты. После дождей грибники охотно штурмуют леса в поисках интересных экземпляров.



Надо сказать, грибной сезон в Волгоградской области уже открыт несмотря на то, что ощутимый дождь был только однажды. В тематических сообществах горожане активно делятся своими находками. Чаще всего на радость грибникам в наших лесах попадаются подосиновики, грузди, рядовка. Надо отметить, что самыми "урожайными" местами традиционно считаются места в Среднеахтубинской и Ленинской поймах.



Впрочем, специалисты напоминают, что даже съедобные грибы могут стать причиной отравления, если они неправильно приготовлены. Также, отправляясь в лес, следует сообщить близким предполагаемый маршрут, взять заряженный телефон, воду, аптечку. Важно не сходить с троп, чтобы минимизировать риски заблудиться.



