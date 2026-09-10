В Волгограде конечную автобусов №2 и №77 отодвинут от «Юбилейного»





С 12 сентября в Красноармейском районе Волгограда скорректируют маршруты движения автобусов №2 и №77. Опорные направления продлят ещё на 800 метров из-за переноса ближе к Марийскому путепроводу конечных остановок.

- В Красноармейском районе по ул. Удмуртской у железнодорожной станции «Заканальная» завершается строительство транспортно-пересадочного узла «Южный». Объект позволит с удобством совершать пересадки с автобуса на электричку или трамвай, остановочные пункты которых находятся в пешей доступности друг от друга, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

По информации чиновников, здесь завершается создание стоянки на 40 автобусов, а также перехватывающей парковки на 50 автомобилей. Для водителей общественного транспорта будет обустроена зона отдыха.

Фото из архива ИА «Высота 102»