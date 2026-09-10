После ночной атаки БПЛА в аэропорту Волгограда пошли задержки рейсов





После массированной атаки БПЛА в Волгоградской области и ряде регионов РФ начались задержки рейсов в авиагавани Волгограда. Напомним, аэропорт не принимал и не отправлял рейсы с 23:55 9 сентября по 1:20 10 сентября. В настоящее время обычный режим работы восстановлен, но сохраняются задержки рейсов.



К примеру, борт U6 1850 из Антальи ожидается в 11:55 вместо заявленных 10:35 в расписании. А столичный рейс SU 1188 прибудет в 12:50 вместо 12:10.



Соответственно, что с опозданием из города-героя вылетит рейс U6 1849, следующий в Анталью. Вместо 12:05 отправка борта переносится на 13:15. Столичный рейс SU 1189 и Новосибирский рейс S77068 отправятся с получасовым опозданием.





