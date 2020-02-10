Учредителя компании под руководством депутата гордумы Волгограда исключают из ЕГРЮЛ

Экономика 10.02.2020 16:10
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10.02.2020 16:10
В отношении ООО "АВРИКАЛ" (ИНН 7726742809) - одного из учредителей компании "ЛИГА-СЕРВИС", где директором числится депутат гордумы Волгограда единоросс Сергей Сидельников, регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юрлица из ЕГРЮЛ. Как стало известно ИА "Высота 102" из открытых источников, причина такой немилости к "АВРИКАЛУ" - наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности.
Генеральным директором и бенефициаром ООО "АВРИКАЛ" является некий Ансари Энтаж. Наряду с возглавляемой этим господином компанией, учредителями "ЛИГИ - СЕРВИС" (ИНН 3444253111) являются Надежда Зверева (доля в уставном капитале 50%) и Петр Скопинцев (25%).
В отношении самой "ЛИГИ - СЕРВИС", напомним, сейчас применена процедура банкротства. Фирмой с похожим названием и другим ИНН, располагавшейся по тому же адресу - в доме 1А на улице 10-й Дивизии НКВД в Волгограде, в свое время руководил депутат Волгоградской областной думы Руслан Шарифов.
Об особенностях банкротства, деятельности и интересных деловых связях компаний, к которым имеет отношение депутат городской думы Волгограда Сергей Сидельников ИА, «Высота 102» рассказывало в публикациях:
«Головокружительная карьера: бывший сварщик стал бизнесменом и банкротит фирму волгоградского депутата»
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