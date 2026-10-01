«Ни хорошо ни плохо» – так характеризуют сегодняшнюю ситуацию на топливном рынке волгоградские водители. Найти бензин и заправить машину стало проще, но все марки топлива в наличии есть не везде и не всегда. По ценам также не все стабильно. Если стоимость бензина и дизтоплива за последние две недели в Волгограде почти не изменилась, то газомоторное топливо заметно подорожало.

Съемочная группа ИА «Высота 102» побывала на заправках в Центральном, Дзержинском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах, которые посещала в середине сентября. Рассказываем, что изменилось на АЗС за прошедшие две недели.





За текущий период на волгоградских заправках заметно выросла цена на газ. Если две недели назад кубометр пропана-бутана стоил не более 40 рублей, то сейчас стоимость СУГ разменяла пятый десяток.

Так, к примеру, если на заправке по ул. Шурухина стоимость СУГ была 40,07 рубля за кубометр, то сейчас уже 43,47 рубля. На АЗС «Роснефти» заправиться газом можно за 41,6 рубля за кубометр.





Самое дешевое газомоторное топливо за 36 рублей нашей съемочной группе удалось найти только на заправке по проспекту Ленина в Тракторозаводском районе, где за пропаном выстроилась приличная очередь.





Фактически без изменений остались цены на бензин на АЗС «Лукойл» и «Газпром». АИ-92 на красно-белых заправках продают за 66,16 руб., АИ-95 за 72,93 и 73,63 руб., а дизтопливо за 79,37 рубля за литр.





В сети заправок «Газпром» стоимость АИ-92 установилась на отметке 64,75 руб. за литр, АИ-95 – 71,85 руб., а дизтопливо – 77,20 руб.









На АЗС «Роснефть» на проспекте Ленина в наличие оказался только АИ-92 за 65,65 руб. и ДТ за 77,05 рубля. Аналогичная ситуация и на другой заправке этой сети, расположенной в районе Мамаева кургана.





Существенных очередей к АЗС в Волгограде уже не наблюдается, но они все равно возникают на подъезде к тем заправкам, где в наличии есть все виды топлива. На этом раз скопление больше десятка автомобилей было замечено у АЗС «Лукойл» на ул. Пархоменко и у АЗС в районе остановки «Монолит», где заправляли всех желающих и 92-ым, и 95-ым бензином.





Все стабильно и на АЗС «Башкирское топливо» на шоссе Авиаторов в Дзержинском районе Волгограда, которая выделяется самыми высокими ценами на топливо. Здесь также, как и две недели назад, можно купить АИ-95 за 137 рублей, 92-й – за 105 рублей, а дизтопливо – за 89,4 руб. за литр.





Напомним, что в Волгоградской области с 22 по 28 сентября был отмечен незначительный рост цен на два вида автомобильного топлива. Росстат сообщил, что АИ-92 подорожал на 2 копейки - до 68,77 рубля, а АИ-95 – на 14 копеек (до 76,03 рубля за литр). Изменений по стоимости дизтоплива и АИ-98 за указанный период в статистическом ведомстве не выявили.

























Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»