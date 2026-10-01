Главное

Надежная связь для тысяч волжан: АО «ВОЭ» подключило новую вышку сотовой сети к энергосистеме Трамвай и экология: почему электротранспорт снова становится главным трендом В Волгограде глава Дзержинского района Таций по-тихому покинул свой пост В Волгограде на месте лагеря «ДУЛАГ-205» воздвигнут мемориал «Серебряные» ракетки волгоградских девушек на турнире в Армении

Актуально

Внимание к себе не привлекал: все, что известно о расстреле многодетного волгоградца в «Магните» и убийце

Тестовый режим истёк: с 1 октября парковки в Волгограде за ноль рублей станут платными

«Это – наш ответ нацистам». Главы силовых структур открыли Вахту Памяти на месте «лагеря смерти» под Сталинградом

Федеральные новости

Федеральные новости
 Песков: Кремль продолжит поддерживать героев СВО
Кремль принимает активное участие в реализации программ поддержки участников СВО и продолжит эту работу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли...
Федеральные новости
 Минобороны: ВС РФ поразили цех по производству катеров и судно в Черноморске
Вооружённые силы России продолжают наносить удары по логистическим и коммуникационным центрам, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. В ночь на 1 октября...
Экономика

Газ догоняет бензин? На волгоградских заправках дорожает газомоторное топливо

Экономика 01.10.2026 15:37
0
01.10.2026 15:37


«Ни хорошо ни плохо» – так характеризуют сегодняшнюю ситуацию на топливном рынке волгоградские водители. Найти бензин и заправить машину стало проще, но все марки топлива в наличии есть не везде и не всегда. По ценам также не все стабильно. Если стоимость бензина и дизтоплива за последние две недели в Волгограде почти не изменилась, то газомоторное топливо заметно подорожало. 

Съемочная группа ИА «Высота 102» побывала на заправках в Центральном, Дзержинском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах, которые посещала в середине сентября. Рассказываем, что изменилось на АЗС за прошедшие две недели.


За текущий период на волгоградских заправках заметно выросла цена на газ. Если две недели назад кубометр пропана-бутана стоил не более 40 рублей, то сейчас стоимость СУГ разменяла пятый десяток.

Так, к примеру, если на заправке по ул. Шурухина стоимость СУГ была 40,07 рубля за кубометр, то сейчас уже 43,47 рубля. На АЗС «Роснефти» заправиться газом можно за 41,6 рубля за кубометр. 


Самое дешевое газомоторное топливо за 36 рублей нашей съемочной группе удалось найти только на заправке по проспекту Ленина в Тракторозаводском районе, где за пропаном выстроилась приличная очередь. 


Фактически без изменений остались цены на бензин на АЗС «Лукойл» и «Газпром». АИ-92 на красно-белых заправках продают за 66,16 руб., АИ-95 за 72,93 и 73,63 руб., а дизтопливо за 79,37 рубля за литр. 


В сети заправок «Газпром» стоимость АИ-92 установилась на отметке 64,75 руб. за литр, АИ-95 – 71,85 руб., а дизтопливо – 77,20 руб. 



На АЗС «Роснефть» на проспекте Ленина в наличие оказался только АИ-92 за 65,65 руб. и ДТ за 77,05 рубля. Аналогичная ситуация и на другой заправке этой сети, расположенной в районе Мамаева кургана.


Существенных очередей к АЗС в Волгограде уже не наблюдается, но они все равно возникают на подъезде к тем заправкам, где в наличии есть все виды топлива. На этом раз скопление больше десятка автомобилей было замечено у АЗС «Лукойл» на ул. Пархоменко и у АЗС в районе остановки «Монолит», где заправляли всех желающих и 92-ым, и 95-ым бензином.


Все стабильно и на АЗС «Башкирское топливо» на шоссе Авиаторов в Дзержинском районе Волгограда, которая выделяется самыми высокими ценами на топливо. Здесь также, как и две недели назад, можно купить АИ-95 за 137 рублей, 92-й – за 105 рублей, а дизтопливо – за 89,4 руб. за литр.  


Напомним, что в Волгоградской области с 22 по 28 сентября был отмечен незначительный рост цен на два вида автомобильного топлива. Росстат сообщил, что АИ-92 подорожал на 2 копейки - до 68,77 рубля, а АИ-95 – на 14 копеек (до 76,03 рубля за литр). Изменений по стоимости дизтоплива и АИ-98 за указанный период в статистическом ведомстве не выявили.







Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
01.10.2026 15:37
Экономика 01.10.2026 15:37
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.10.2026 14:57 Реклама
Экономика 01.10.2026 14:57 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.10.2026 11:33
Экономика 01.10.2026 11:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.10.2026 07:58
Экономика 01.10.2026 07:58
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.09.2026 20:53
Экономика 30.09.2026 20:53
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.09.2026 15:48 Реклама
Экономика 30.09.2026 15:48 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.09.2026 15:26 Реклама
Экономика 30.09.2026 15:26 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.09.2026 12:05
Экономика 29.09.2026 12:05
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.09.2026 09:08
Экономика 29.09.2026 09:08
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.09.2026 19:46
Экономика 28.09.2026 19:46
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.09.2026 15:44 Реклама
Экономика 28.09.2026 15:44 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.09.2026 10:44
Экономика 28.09.2026 10:44
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.09.2026 10:41 Реклама
Экономика 28.09.2026 10:41 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.09.2026 19:36
Экономика 25.09.2026 19:36
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.09.2026 18:02
Экономика 25.09.2026 18:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:01
Две авиабомбы весом в 550 кг подорвали под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:40
ВС РФ не смягчил приговор водителю Паку за убийство многодетной волгоградкиСмотреть фотографии
15:37
Газ догоняет бензин? На волгоградских заправках дорожает газомоторное топливоСмотреть фотографии
15:15
Спортивные победы заводчан: как металлургическое предприятие поддерживает увлечения сотрудниковСмотреть фотографии
14:54
Сотрудница волгоградской психбольницы похитила у пациента 175 тысячСмотреть фотографии
14:49
Песков: Кремль продолжит поддерживать героев СВОСмотреть фотографии
14:36
В Волгограде с 1 октября стартовала подтопка соцобъектовСмотреть фотографии
13:40
В Волгограде украли 27 млн рублей, выделенных на защиту оросительного канала от паводкаСмотреть фотографии
13:37
Под Волгоградом алиментщика сняли с автобуса по дороге в МосквуСмотреть фотографии
13:16
Волгоградцы и волжане пожаловались на проблемы с дозвономСмотреть фотографии
13:09
Четырехчасовую беспилотную опасность отменили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:02
В Волгограде из-за ДТП изменено движение трамвая №11Смотреть фотографии
12:41
Двое детей остаются в нейрохирургии после ДТП с семью пострадавшими под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:20
Заморозки до -3º надвигаются на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
12:04
«Чтобы не бояться нажать не туда»: Drivee создал инструкцию по заказу такси для пожилых людейСмотреть фотографии
12:02
Дело бойца поп-ММА Коваленко, осквернившего Мамаев курган, дошло до судаСмотреть фотографии
11:56
Бомба, граната и корнерез: на борьбу с жирбергом в Волгограде вышла чудо-машинаСмотреть фотографии
11:51
В Волгограде Наталья Пасечник временно возглавила фонд капремонтаСмотреть фотографии
11:23
На юге Волгограда трое пострадали в ДТП с машиной «Медпомощи»Смотреть фотографии
11:16
Декабрь на Эльтоне: подарите себе здоровье и тишину – со скидкой 10%Смотреть фотографии
11:07
Из Москвы в Краснодар запускают новый автобусный рейс: информация пассажирамСмотреть фотографии
10:59
Минобороны: ВС РФ поразили цех по производству катеров и судно в ЧерноморскеСмотреть фотографии
10:43
«Он будто звал на помощь»: в Саратове спасли пса, неделю прожившего рядом с телом хозяинаСмотреть фотографии
10:37
На Сарпинском страшные ожоги получила 85-летняя дачницаСмотреть фотографии
10:15
Поврежденный танкер с метанолом остаётся в Таганрогском заливе до конца годаСмотреть фотографии
09:49
Резкое похолодание придёт в Волгоградскую область к выходнымСмотреть фотографии
09:39
В Волго-Ахтубинской пойме расчистят ещё одну протокуСмотреть фотографии
09:19
Волгоградцам напомнили о профилактике гриппа и ОРВИСмотреть фотографии
09:12
На мосту через Медведицу под Волгоградом ликвидировали пробкиСмотреть фотографии
08:54
Утром 1 октября в Волгоградской области объявлена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
 