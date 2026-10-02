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Экономика

Объем выдачи кредитов наличными в России достиг 4 трлн рублей

Экономика 02.10.2026 11:34
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02.10.2026 11:34


За девять месяцев 2026 года россияне оформили в банках почти 4* трлн рублей – на 62% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Третий месяц подряд динамика продаж в сегменте потребительского кредитования остается стабильной: объемы выдачи держатся на уровне 500 млрд рублей в месяц. Это отражает сбалансированный спрос и взвешенный подход банков к оценке заемщиков. По оценке банка, на кредитную активность также влияют позиция регулятора по ключевой ставке и инфляционные ожидания россиян.

ВТБ за тот же период нарастил объем выдачи кредитов наличными почти вдвое – до 420 млрд рублей. Всего за девять месяцев банк оформил почти 1 млн потребительских кредитов, из них 65% – через банковское приложение.

Положительная динамика формируется на фоне постепенного восстановления спроса и изменения структуры потребительского поведения. Люди не только обращаются за новыми кредитами, но и чаще рассматривают возможность оптимизировать текущую кредитную нагрузку с помощью рефинансирования.

– Сейчас мы видим интерес не только к новым кредитам, но и к решениям, позволяющим пересмотреть уже существующую долговую нагрузку. Рефинансирование становится частью более рационального финансового поведения: клиент оценивает действующие обязательства и ищет возможность сделать комфортнее платежи. Именно качество такого спроса сегодня становится одним из ключевых признаков восстановления рынка. Поэтому осенний сезон может продолжить начавшееся восстановление, а основным драйвером будет не только рост числа новых кредитов, но и более взвешенный подход клиентов к управлению личными финансами, – прокомментировал заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.

По оценке ВТБ, до конца года рынок сохранит положительную динамику. По итогам 2026 года потребительское кредитование может вырасти на 66% и достигнуть 5,9 трлн рублей.

*прогноз банка на основе данных ЦБ РФ и Frank RG, без учета POS-кредитования

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