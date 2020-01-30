Скандальный развод: инвестор сорвал проект открытия ЗАГСа на Центральной набережной Волгограда





Администрация Волгограда разрывает отношения с инвестором, который обещал вложить 100 млн рублей в обновление здания Царицынской водокачки. Детали договоренностей, которые существовали между муниципалитетом и ООО «Паттер», журналистам ИА «Высота 102» раскрыли в мэрии в ответ на редакционный запрос.

Соглашение между сторонами расторгается в связи с невыполнением инвестором в срок намеченных работ и допущенными им нарушениями. «На данный момент компании отправлены два письма с уведомлением о расторжении договора», - пояснили в городской администрации.

Фирма «Паттер» связана со структурами, близкими депутату гордумы Сергею Сидельникову и его хорошему знакомому – товарищу и коллеге по партийным проектам областному парламентарию-единороссу Руслану Шарифову.

«Высота 102» попыталась разобраться в перипетиях истории, которая начиналась с искренних чувств, а заканчивается банальным разводом.

Грандиозные планы

Об этом масштабном инвестпроекте несколько лет назад наперебой трубили все региональные СМИ. В старинном здании водокачки на берегу Волги планировалось открыть Дворец торжеств, привести в порядок разрушающийся исторический фасад и благоустроить прилегающую территорию.

Идея открыть ЗАГС на этом месте принадлежит лично губернатору Волгоградской области. Впервые об этих планах он рассказал на пресс-конференции осенью 2015 года. Андрей Бочаров сокрушался: позор, что в областном центре нет красивого дворца бракосочетаний, а ведь он вполне может разместиться в здании с колоннами на Центральной набережной.





В 2018 году в мэрии ударили по рукам с компанией-инвестором. «Паттер» взяла на себя серьезные обязательства – дедлайн также детально прописали. Весь проект, который следовало завершить до конца 2022 года, разделили на три этапа. Сначала инвестор должен был подготовить и согласовать с муниципалитетом дефектную ведомость, отремонтировать фасад здания и наружное ограждение со стороны Волги. Эти работы «Паттер» обещала выполнить до 1 июня 2018 года.

Далее компания была обязана получить в областном комитете государственной охраны объектов культурного наследия задание на проведение работ по сохранению исторического здания, разработать проект и получить разрешение на проведение работ. Фирма заверяла, что к 1 июля 2019 с этой задачей справится. На третьем завершающем этапе предстояла сама реконструкция объекта и ввод в эксплуатацию.

По условиям соглашения, на первом этаже здания появился бы отдел ЗАГС, на втором и третьем намеревались открыть художественную галерею.

Выгодная сделка

Разумеется, для ООО «Паттер» данный проект – не акт благотворительности. В качестве расплаты фирма должна была получить землю под застройку – не в Красноармейском районе, не в солнечной Бекетовке и даже не на Спартановке, а по-соседству с водокачкой. На Центральной набережной инвестор имел счастливый шанс построить ресторан на 500 мест. Еще одним бонусом «Паттеру» полагался в аренду участок земли площадью 14,3 тысячи квадратных метров по адресу «Набережная 62-ой Армии, з/у 5» для возведения торгово-выставочного комплекса с эксплуатируемой крышей. В здании фильтров, согласно условиям соглашения, должны были открыть музей.

С учетом того, что вдоль береговой линии как раз в районе водокачки сейчас активно ведется масштабная реконструкция, и без того высокая коммерческая привлекательность территории возрастает в разы. Но этой фантастической возможностью инвестор по какой-то причине не воспользовался и, по сути, подставил губернатора, который публично анонсировал понравившиеся практически всем планы по открытию ЗАГСа.

Свои люди

Как свела судьба администрацию Волгограда с ООО «Паттер» - история умалчивает. Но даже при беглом знакомстве с бэкграундом этого юрлица становится ясно – инвестор пришел не с улицы, его точно нашли не по объявлению. Всплывающие в хитро сплетенных бизнес-связях фамилии хорошо известны общественности.

Но, обо всем по порядку.

Итак, директором ООО «Паттер» является Павел Татнев. О нем известно, что он параллельно успевает руководить еще одной организацией – ООО «Санторини сервис», которой владеет городской депутат-единоросс Сергей Сидельников. Народный избранник, в свою очередь, возглавляет организацию «Лига-сервис». Фирмой с похожим названием в прошлом рулил Руслан Шарифов. Соучредителем данного ООО выступает компания, которой руководит все тот же Сидельников.





Народных избранников в местной политической тусовке региона называют товарищами, долгие годы они совместно участвовали в проектах партии власти. Депутатов часто видят вместе и по сей день. Так, в декабре прошлого года сайт «Единой России» сообщил о том, что Сидельников поможет Шарифову развивать офис партпроекта «Локомотивы роста» в Южном федеральном округе.

Невозможно обойти стороной еще один пикантный нюанс. Павел Татнев в настоящее время представляет интересы Руслана Шарифова в Центральном райсуде Волгограда по иску к ИА «Высота 102». Представитель депутата упрямо пытается доказать суду, что его подзащитный не имеет ни малейшего отношения к фирме «Лига-Сервис», которой руководит Сидельников. На кону, по мнению стороны истца, – честь, достоинство и деловая репутация «публичной личности». За нанесенный моральный вред депутат требует от СМИ 1 млн рублей.

Без «ликерки» не разберешься

Теперь вернемся к фирме «Паттер», которая оконфузилась с крупным инвестпроектом. 50% долей компании принадлежат Ивану Сухову. Известно, что его бизнес-интересы пересекаются с Михаилом Калонкиным – членом общественного совета УМВД по Волгограду. Какое Калонкин мог иметь отношение к теме реставрации водокачки – можно только предполагать.

Вторым соучредителем «Паттера» выступает Сакит Собин Оглы Курбанов. Он является совладельцем еще одной фирмы - ООО «Шамбала», которая по состоянию на конец октября прошлого года арендовала здание бывшего ликерного завода. Вокруг объекта культурного наследия – дореволюционных винных складов – недавно разгорелся скандал. Осенью прошлого года, как сообщили «Высоте 102» в прокуратуре Волгоградской области, надзорный орган через суд добился привлечения к административной ответственности владельца исторического комплекса - Надежды Зверевой. Причина – ненадлежащее содержание объекта, который разрушается на глазах.





В 2016 году завод выкупила компания «Лига-Сервис» во главе с Сидельниковым. Территорию планировали отдать под строительство за исключением земли, на которой находится исторический объект. Дополнительный штрих – «Паттер» и «Санторини сервис» зарегистрированы по одному и тому же адресу – ул. 10-ой дивизии НКВД,1А. Здесь же обитают и обе «Лиги сервис», одной из которых рулит Сидельников, другой - в прошлом заведовал Шарифов. Впрочем, эти фирмы, похоже, сами путаются – кто из них кто.

К примеру, через дорогу от «ликерки» на улице Пархоменко строится элитный жилой комплекс «Репников». Его застройщиком является «Лига Сервис» - та, в которой работал Шарифов. Однако на ограждении стройки висит баннер с символикой «Репникова», на котором также указана фамилия Сидельников.

Кто получит водокачку

На этой же растяжке есть еще одна любопытная строка: «генеральный подрядчик – ООО «Югстрой». Такого не бывает, но снова мистическое совпадение: фирма с идентичным названием «Югстрой» в 2017 году стала владелицей части здания Царицынской водокачки.

В рамках исполнительного производства по банкротству МУП «Горводоканал Волгограда» компания выкупила правое крыло объекта. Также были проданы несколько вспомогательных сооружений. В муниципальной собственности по-прежнему находятся центральная и левая части строения, здания фильтров, водомерной мастерской, котельной и центрального теплового пульта.

Все вышеизложенное – информация к размышлению. Представить, что к провалу инвестпроекта сохранения исторического здания и открытия ЗАГСа на Центральной набережной могли иметь отношение активные члены партии власти – крайне сложно. Очередное совпадение, не иначе.



