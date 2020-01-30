Расследования

Скандальный развод: инвестор сорвал проект открытия ЗАГСа на Центральной набережной Волгограда

Расследования 30.01.2020 13:18
7
30.01.2020 13:18


Администрация Волгограда разрывает отношения с инвестором, который обещал вложить 100 млн рублей в обновление здания Царицынской водокачки. Детали договоренностей, которые существовали между муниципалитетом и ООО «Паттер», журналистам ИА «Высота 102»  раскрыли в мэрии в ответ на редакционный запрос.
Соглашение между сторонами расторгается в связи с невыполнением инвестором в срок намеченных работ и допущенными им нарушениями. «На данный момент компании отправлены два письма с уведомлением о расторжении договора», - пояснили в городской администрации.
Фирма «Паттер» связана со структурами, близкими депутату гордумы Сергею Сидельникову и его хорошему знакомому – товарищу и коллеге по партийным проектам областному парламентарию-единороссу Руслану Шарифову. 
«Высота 102» попыталась разобраться в перипетиях истории, которая начиналась с искренних чувств, а заканчивается банальным разводом. 
Грандиозные планы
Об этом масштабном инвестпроекте несколько лет назад наперебой трубили все региональные СМИ. В старинном здании водокачки на  берегу Волги планировалось открыть Дворец торжеств, привести в порядок разрушающийся исторический фасад и благоустроить прилегающую территорию.
Идея открыть ЗАГС на этом месте принадлежит лично губернатору Волгоградской области. Впервые об этих планах он рассказал на пресс-конференции осенью 2015 года. Андрей Бочаров сокрушался: позор, что в областном центре нет красивого дворца бракосочетаний, а ведь он вполне может разместиться в здании с колоннами на Центральной набережной. 

В 2018 году в мэрии ударили по рукам с компанией-инвестором. «Паттер» взяла на себя серьезные обязательства –  дедлайн также детально прописали.  Весь проект, который следовало завершить до конца 2022 года, разделили на три этапа. Сначала инвестор должен был подготовить и согласовать с муниципалитетом дефектную ведомость, отремонтировать  фасад здания и наружное ограждение со стороны Волги. Эти работы «Паттер» обещала выполнить до 1 июня 2018 года.
Далее компания была обязана получить в областном комитете государственной охраны объектов культурного наследия задание на проведение работ по сохранению исторического здания, разработать проект и получить разрешение на проведение работ. Фирма заверяла, что к 1 июля 2019 с этой задачей справится. На третьем завершающем этапе предстояла сама реконструкция объекта и ввод в эксплуатацию.
По условиям соглашения, на первом этаже здания появился бы отдел ЗАГС, на втором и третьем намеревались открыть художественную галерею. 
 
Выгодная сделка
Разумеется, для ООО «Паттер» данный проект – не акт благотворительности. В качестве расплаты фирма должна была получить землю под застройку – не в Красноармейском районе, не в солнечной Бекетовке и даже не на Спартановке, а по-соседству с водокачкой. На Центральной набережной инвестор имел счастливый шанс построить ресторан на 500 мест. Еще одним бонусом «Паттеру» полагался в аренду участок земли площадью 14,3 тысячи квадратных метров по адресу «Набережная 62-ой Армии, з/у 5» для возведения торгово-выставочного комплекса с эксплуатируемой крышей. В здании фильтров, согласно условиям соглашения, должны были открыть музей.  
С учетом того, что вдоль береговой линии как раз в районе водокачки сейчас активно ведется масштабная реконструкция, и без того высокая коммерческая привлекательность территории возрастает в разы. Но этой фантастической возможностью инвестор по какой-то причине не воспользовался и, по сути, подставил губернатора, который публично анонсировал понравившиеся практически всем планы по открытию ЗАГСа. 
Свои люди
Как свела судьба администрацию Волгограда с ООО «Паттер» - история умалчивает. Но даже при беглом знакомстве с бэкграундом этого юрлица становится ясно – инвестор пришел не с улицы, его точно нашли не по объявлению. Всплывающие в хитро сплетенных бизнес-связях фамилии хорошо известны общественности. 
Но, обо всем по порядку.
Итак, директором ООО «Паттер» является Павел Татнев. О нем известно, что он параллельно успевает руководить еще одной организацией – ООО «Санторини сервис», которой владеет городской депутат-единоросс Сергей Сидельников.  Народный избранник, в свою очередь,  возглавляет организацию «Лига-сервис». Фирмой с похожим названием в прошлом рулил Руслан Шарифов. Соучредителем данного ООО выступает компания, которой руководит все тот же Сидельников.

Народных избранников в местной политической тусовке региона называют товарищами, долгие годы они совместно участвовали в проектах партии власти. Депутатов часто видят вместе и по сей день. Так, в декабре прошлого года сайт «Единой России» сообщил о том, что Сидельников поможет Шарифову развивать офис партпроекта «Локомотивы роста» в Южном федеральном округе.
Невозможно обойти стороной еще один пикантный нюанс. Павел Татнев в настоящее время представляет интересы Руслана Шарифова в Центральном райсуде Волгограда по иску к ИА «Высота 102». Представитель депутата упрямо пытается доказать суду, что его подзащитный не имеет ни малейшего отношения к фирме «Лига-Сервис», которой руководит Сидельников. На кону, по мнению стороны истца, – честь, достоинство и деловая репутация «публичной личности». За нанесенный моральный вред депутат требует от СМИ 1 млн рублей.
 
Без «ликерки» не разберешься
Теперь вернемся к фирме «Паттер», которая оконфузилась с крупным инвестпроектом. 50% долей компании принадлежат Ивану Сухову. Известно, что его бизнес-интересы пересекаются с Михаилом Калонкиным – членом общественного совета УМВД по Волгограду. Какое Калонкин мог иметь отношение к теме реставрации водокачки – можно только предполагать.
Вторым соучредителем «Паттера» выступает Сакит Собин Оглы Курбанов. Он является совладельцем еще одной фирмы - ООО «Шамбала», которая по состоянию на конец октября прошлого года арендовала здание бывшего ликерного завода. Вокруг объекта культурного наследия – дореволюционных винных  складов – недавно разгорелся скандал. Осенью прошлого года, как сообщили «Высоте 102» в прокуратуре Волгоградской области, надзорный орган через суд добился привлечения к административной ответственности владельца исторического комплекса - Надежды Зверевой. Причина – ненадлежащее содержание объекта, который разрушается на глазах. 

В 2016 году завод выкупила компания «Лига-Сервис» во главе с Сидельниковым. Территорию планировали отдать под строительство за исключением земли, на которой находится исторический объект. Дополнительный штрих – «Паттер» и «Санторини сервис» зарегистрированы по одному и тому же адресу – ул. 10-ой дивизии НКВД,1А. Здесь же обитают и обе «Лиги сервис», одной из которых рулит Сидельников, другой - в прошлом заведовал Шарифов. Впрочем, эти фирмы, похоже, сами путаются – кто из них кто.
К примеру, через дорогу от «ликерки» на улице Пархоменко строится элитный жилой комплекс «Репников».  Его застройщиком является «Лига Сервис» - та, в которой работал Шарифов. Однако на ограждении стройки висит баннер с символикой «Репникова», на котором также указана фамилия Сидельников. 
 
Кто получит водокачку
На этой же растяжке есть еще одна любопытная строка: «генеральный подрядчик – ООО «Югстрой». Такого не бывает, но снова мистическое совпадение: фирма с идентичным названием «Югстрой» в 2017 году стала владелицей части здания Царицынской водокачки.
В рамках исполнительного производства по банкротству МУП «Горводоканал Волгограда» компания выкупила правое крыло объекта. Также были проданы несколько вспомогательных сооружений. В муниципальной собственности по-прежнему находятся центральная и левая части строения, здания фильтров, водомерной мастерской, котельной и центрального теплового пульта.
Все вышеизложенное – информация к размышлению. Представить, что к провалу инвестпроекта сохранения исторического здания и открытия ЗАГСа на Центральной набережной могли иметь отношение активные члены партии власти – крайне сложно. Очередное совпадение, не иначе.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Бейкер стрит": ключи в первом квартале 2020!
Расследования
30.01.2020 15:20
Расследования 30.01.2020 15:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.01.2020 07:34
Расследования 30.01.2020 07:34
Комментарии 31

0
Далее
Расследования
29.01.2020 12:05
Расследования 29.01.2020 12:05
Комментарии 11

0
Далее
Расследования
29.01.2020 12:00
Расследования 29.01.2020 12:00
Комментарии 8

0
Далее
Расследования
28.01.2020 13:00
Расследования 28.01.2020 13:00
Комментарии 9

0
Далее
Расследования
28.01.2020 12:48
Расследования 28.01.2020 12:48
Комментарии 4

0
Далее
Расследования
27.01.2020 19:44
Расследования 27.01.2020 19:44
Комментарии 10

0
Далее
Расследования
27.01.2020 16:36
Расследования 27.01.2020 16:36
Комментарии 1

0
Далее
Расследования
27.01.2020 15:40
Расследования 27.01.2020 15:40
Комментарии 7

0
Далее
Расследования
24.01.2020 21:50
Расследования 24.01.2020 21:50
Комментарии 19

0
Далее
Расследования
24.01.2020 14:47
Расследования 24.01.2020 14:47
Комментарии 5

0
Далее
Расследования
24.01.2020 14:18
Расследования 24.01.2020 14:18
Комментарии 3

0
Далее
Расследования
24.01.2020 09:45
Расследования 24.01.2020 09:45
Комментарии 4

0
Далее
Расследования
23.01.2020 16:09
Расследования 23.01.2020 16:09
Комментарии 8

0
Далее
Расследования
23.01.2020 15:50
Расследования 23.01.2020 15:50
Комментарии 21

0
Далее

Лента новостей

15:20
В Волгоградской области виновному в смерти человека вынесли приговор по вердикту присяжныхСмотреть фотографии
15:06
Мандала для Волгограда: буддийские монахи поделились положительной энергиейСмотреть фотографии
14:25
Акселерация бизнеса: открытый в рамках нацпроекта Центр прототипирования в Волгограде набирает оборотыСмотреть фотографии
13:52
В Волгограде руководство коммерческой «скорой помощи» подозревают в мошенничестве с бюджетными деньгамиСмотреть фотографии
13:18
Скандальный развод: инвестор сорвал проект открытия ЗАГСа на Центральной набережной Волгограда Смотреть фотографии
13:01
В Волгограде "убитый" троллейбус могут возродитьСмотреть фотографии
12:33
В Волгограде продают за долги 1136 пар бракованной обувиСмотреть фотографии
12:00
В Волгоградской области озеро «Два брата» наполнят жизньюСмотреть фотографии
11:22
В Волгоградской области пенсионерка еле спаслась от разбойника с ножомСмотреть фотографии
10:40
Полиция назвала причину опрокидывания рейсового автобуса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:29
Кошмары песчаного карьера: в Волгограде мусорщики-нелегалы устроили экологическое бедствиеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:52
Кто такой страховой представитель?Смотреть фотографии
08:45
Уже почти 130 миллионов: «Волгоград Арена» обходится все дорожеСмотреть фотографии
07:34
Директора известной в Волгограде фирмы подозревают в крупной неуплате налоговСмотреть фотографии
22:21
На улице в Волгограде зарезали 16-летнего студентаСмотреть фотографии
20:23
«Это зомбиапокалипсис»: волгоградцы знают, как спастись от китайской смертельной инфекции Смотреть фотографииCмотреть видео
19:43
В Волгоградской области перевернулся автобус, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
17:44
В Волгоградской области больше всего подорожали колбаса и "второй хлеб"Смотреть фотографии
17:07
Эпидемии и уроков нет: в Волгоградской области увеличилось количество закрытых на карантин школьных классовСмотреть фотографии
16:51
В Волгоградской области прокуратура заставила энергетиков «поберечь нервы» селянСмотреть фотографии
16:19
В Волгограде открыли отделение Международного коммерческого арбитражного судаСмотреть фотографии
16:07
Порадовал и уже тает: волгоградцы ловят мгновения короткой метелиСмотреть фотографии
16:05
В Волгоградской области закрыли аварийный спортзалСмотреть фотографии
16:01
Раненого во время тренировки по стрельбе школьника прооперировали в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:48
Роспотребнадзор нашел под Волгоградом школу с разбитыми стеклами и без раздевалокСмотреть фотографии
14:20
Под Волгоградом мужчина похитил ящик с пожертвованиями тяжелобольным детямСмотреть фотографии
14:14
Исторический момент: на башне железнодорожного вокзала в Волгограде снова бьют часыСмотреть фотографииCмотреть видео
14:03
В Волгограде УК-банкрот выставила многотысячные счета жильцам отправленного в «свободное плавание» домаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:35
В Волгограде предлагают зарплату в 200 тысяч рублейСмотреть фотографии
13:13
Нацпроект в действии: предприниматели Волгоградской области открывают новые возможностиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 