Двое известных в Волгограде политиков получили по комитету в Госдуме

Евгений Москвичев и Ирина Гусева назначены председателями двух комитетов в Госдуме. Об этом стало известно сегодня, 30 сентября, по результатам распределения портфелей среди новоизбранных депутатов. Баллотировавшийся по федеральному партийному списку «ЕР» от Волгоградской области Евгений Москвичев , как и ожидалось, сохранил должность главы комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры в нижней палате российского парламента и нового созыва. Ирина Гусева, бывший мэр Волгограда, как ранее прогнозировалось, возглавила комитет по региональной политике и местному самоуправлению. Преобразившаяся экс-градоначальница баллотировалась в Госдуму от Кемеровской области.