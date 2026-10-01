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На волгоградских АЗС разморозили цены на 2 вида бензина

Экономика 01.10.2026 07:58
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01.10.2026 07:58


В Волгоградской области за период  с 22 по 28 сентября 2026  года незначительно выросли цены на два вида автомобильного топлива. По данным Росстата, АИ-92 подорожал на 2 копейки  - до 68,77 рубля, а АИ-95 – на 14 копеек (до 76,03 рубля за литр).

При этом стоимость АИ-98, как и дизтоплива, осталась на прежнем уровне - 96,9 рубля и 78,41 рубля соответственно.

Напомним, на прошлой неделе цены все виды автомобильного топлива в Волгоградской области не изменились ни на копейку. Однако сейчас вновь показали небольшой рост. 

Всего, по информации Росстата, бензин подорожал в 34 субъектах Российской Федерации, более всего в Астраханской области +5,6%.

Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 22 субъектах Российской Федерации, более всего в Республике Крым (-3,9%) и Рязанской области (-2,4%).


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