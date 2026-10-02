



Средняя зарплата жителей Волгоградской области за июль 2026 года снизилась по сравнению с первым летним месяцем этого же года. Согласно новым данным Росстата, в июле этот показатель составил 75275 рублей, что на 8,2% больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года.

За январь-июль средняя зарплата волгоградцев составила 78858 рублей, что на 9,7% выше, чем за такой же временной отрезок 2025 года.

При этом в июне, как ранее сообщали в Росстате, жители региона зарабатывали в среднем 76500 рублей. За месяц зарплата снизилась на 1225 рублей.

Среди соседних с Волгоградской областью регионов больше всего получали в июле жители Ростовской области - 79008 рублей. Средняя зарплата астраханцев составляла 75275 рублей. А меньше всего зарабатывали в Калмыкии - всего 59209 рублей.



