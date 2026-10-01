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Экономика

Волгоград – в числе лидеров по открытию счетов в цифровых рублях

Экономика 01.10.2026 11:33
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01.10.2026 11:33


В ВТБ раскрыли портрет пользователя цифрового рубля. После запуска технологии 1 сентября россияне открыли в банке несколько десятков тысяч счетов в цифровых рублях. Портрет среднестатистического пользователя – мужчина в возрасте от 36 до 45 лет, активный потребитель банковских продуктов и инвестор, выяснили аналитики банка.

Чаще всего открывали счета и совершали операции с цифровыми рублями мужчины 36-45 лет, у которых также есть как минимум один накопительный счет, либо накопительный и индивидуальный инвестиционный счет. Это активный транзакционный клиент массового сегмента.

На втором месте по частоте использования цифрового рубля – мужчины 46–55 лет. У них есть накопительные счета, у почти половины – ИИС, у каждого пятого – вклад, у каждого десятого – программа долгосрочных сбережений (ПДС). Они также активно пользуются картами для оплаты покупок и услуг.

Около 14% открывших счета в цифровых рублях в первые недели после запуска живут в столице. В топ-5 вошли жители и других крупных городов – Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Челябинска. Волгоград также вошел в число городов-лидеров по популярности цифрового рубля, уточнили аналитики ВТБ.

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