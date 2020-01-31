Общество 31.01.2020 16:49
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31.01.2020 16:49
«Инженер по строительству газовых сетей ПСК 34 г.Волгограда», совладелец ООО «Теплоимпульс», ООО «Диагональ», ООО «Элементы» и ВРОО «Общество охотников» потерял статус члена общественного совета УМВД России по Волгограду , сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «СоцИнформБюро». О переменах в составе совета журналистам поведал врио начальника УМВД Алексей Климов в ответ на редакционный запрос.
Личность Михаила Калонкина всплыла в ходе расследований ИА «Высота 102» по поводу деятельности компаний с похожими названиями, в которых фигурируют слова «лига» и «сервис». Связи фирм, одна из которых сейчас банкротится, в той или иной мере ведут к депутату областной думы Руслану Шарифову, депутату волгоградской гордумы Сергею Сидельникову, и еще нескольким личностям , в том числе бизнесмену Калонкину. Пока неясно, что конкретно объединяет всех этих людей и многочисленные компании с запутанными связями, но по всей видимости, в волгоградской полиции решили, что в настоящем такой член как Михаил Калонкин вряд ли может быть чем-то полезен в Общественном совете. Опять же, соблюдается федеральный тренд на привлечение в помощь правоохранителям людей понятных , с незапятнанной репутацией, знакомых со спецификой работы полиции и не имеющих интереса использовать статус в корыстных интересах.
Между тем, узнать о том, кто входит в состав Общественного совета при городском УМВД на данный момент, не представляется возможным. Актуальная информация пока просто отсутствует на официальном сайте волгоградской полиции.
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