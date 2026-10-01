В Волгоградской области строят 115 МКД

Инспекцией государственного строительного надзора Волгоградской области контролируется 115 многоквартирных домов, возводимых по правилам долевого строительства. Работы ведут 64 застройщика. Как сообщили в органе исполнительной власти, также в регионе строятся 128 индивидуальных жилых домов с использованием счетов эскроу.
Напомним, с 1 марта 2025 года привлечение средств граждан на счета эскроу стало возможно для индивидуального строительства — мероприятие реализуется благодаря действию национального проекта «Инфраструктура для жизни».