Экономика

В Волгограде перед офисом депутата-единоросса выстраивается очередь из кредиторов

Экономика 08.12.2019 11:17
10092 22
08.12.2019 11:17


Растет количество желающих получить деньги от фирмы ООО «Лига Сервис», возглавляемой депутатом Волгоградской гордумы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные арбитражного суда региона, после введения процедуры наблюдения в отношении строительной фирмы еще три организации написали заявления о включении в реестр кредиторов. Это АО «Росспиртпром», ПАО «ВМЭС» и Межрайонная инспекция ФНС №2.
Компанией «Лига-Сервис» руководит Сергей Сидельников, получивший осенью мандат депутата Волгоградской гордумы по списку партии «Единая Россия». В прошлом организацией руководил нынешний депутат облдумы от «ЕР» Руслан Шарифов. 
Первым в арбитраж обратилось ООО «Консультант-проф», которое заявило о неуплате фирмой «Лига-Сервис» 310 тысяч рублей задолженности. На основании обращения кредитора суд ввел в отношении «Лига Сервис» процедуру наблюдения. Судебное заседание по рассмотрению дела по существу назначено на 5 февраля 2020 года.
"Лига-Сервис" занимается возведением жилья, является застройщиком элитного  жилого комплекса «Репников», расположенного на улице Пархоменко в центре Волгограда. Недавно организация засветилась в скандале с уничтожением деревьев в сквере за храмом Александра Невского. Договор на вырубку, обрезку зеленых насаждений с этой фирмой заключило МБУ «Волгоградзеленхоз». В итоге, территория оказалась практически подчистую зачищена от деревьев, а своих должностей лишились глава администрации Центрального района и директор «Волгоградзеленхоза».



Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Мед. анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Экономика
07.12.2019 19:31
Экономика 07.12.2019 19:31
29263 31 Обсудить

0
Далее
Экономика
06.12.2019 16:33
Экономика 06.12.2019 16:33
6821 26 Обсудить

0
Далее
Экономика
06.12.2019 16:08
Экономика 06.12.2019 16:08
631 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
06.12.2019 09:00
Экономика 06.12.2019 09:00
1927 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
06.12.2019 07:27
Экономика 06.12.2019 07:27
1463 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.12.2019 19:11
Экономика 05.12.2019 19:11
2423 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.12.2019 17:19
Экономика 05.12.2019 17:19
1025 4 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.12.2019 16:45
Экономика 05.12.2019 16:45
835 2 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.12.2019 15:42
Экономика 05.12.2019 15:42
374 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.12.2019 12:54
Экономика 05.12.2019 12:54
1156 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.12.2019 11:01
Экономика 05.12.2019 11:01
2228 14 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.12.2019 13:36
Экономика 04.12.2019 13:36
1294 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.12.2019 12:28
Экономика 04.12.2019 12:28
15668 33 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.12.2019 11:42
Экономика 04.12.2019 11:42
1004 21 Обсудить

0
Далее
Экономика
02.12.2019 18:01
Экономика 02.12.2019 18:01
2613 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:53
Президент РФ присвоил почетные звания двум волгоградским прокурорам, врачу и проректоруСмотреть фотографии
13:57
Под Волгоградом многодетного отца осудили за авто-охоту на зайцаСмотреть фотографии
13:43
Идеи новогодних подарков для здоровья и красоты от сети «Магазинов Медтехника»Смотреть фотографии
11:39
В Волгоградской области будут судить водителя, перевернувшего самосвал на многодетную матьСмотреть фотографии
11:17
В Волгограде перед офисом депутата-единоросса выстраивается очередь из кредиторовСмотреть фотографии
11:14
Что в коробочке лежит: в Волгоградской области ждут новогодние подарки из Омска за 77 рублейСмотреть фотографии
10:54
В отдаленных хуторах Волгоградской области закрылись аптекиСмотреть фотографии
09:36
Готовят телегу зимой: в Волгограде объявили аукционы на ремонт дорог почти на полмиллиарда рублейСмотреть фотографии
19:31
Крах империи: имущество основателя волгоградской компании «МАН» реализуют за долги Смотреть фотографии
18:11
В поддержку осужденного в Москве Егора Лесных из Волжского прошли одиночные пикетыСмотреть фотографии
16:48
«Невинные животные не должны пострадать»: волгоградка после нападения собаки-людоеда выступила с обращениемСмотреть фотографииCмотреть видео
14:30
В Волгоградской области двое детей провалились под лёд, один погибСмотреть фотографии
11:21
Начальнику ГУ МЧС России по Волгоградской области продлили контрактСмотреть фотографии
11:06
Президент России назначил новых судей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:58
С понедельника по пятницу: лучшие фото недели от ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
10:28
В Волгоградской области пьяного водителя на девятке остановили выстреламиСмотреть фотографии
09:38
В Волгоградской области телефонные мошенники установили рекордСмотреть фотографии
08:16
В Ворошиловском районе Волгограда после устранения коммунальной аварии – на сетях новый порыв Смотреть фотографии
23:27
ЦИК поручил волгоградскому облизбиркому сорвать печати с выборов губернатора и депутатовСмотреть фотографии
18:28
Собака-людоед откусила волгоградке палец и чуть не загрызла троих человек Смотреть фотографииCмотреть видео
16:33
Обманутые дольщики Волгограда устроили пикет у администрации президента в МосквеСмотреть фотографии
16:17
В Волгограде ищут поджигателей леса у «Соснового бора»Смотреть фотографииCмотреть видео
16:07
Статистику Волгоградской области омрачило падение зарплатСмотреть фотографии
15:59
Депутаты не против упрощения трудоустройства иностранных студентов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:47
Место уволенного директора «Волгоградзеленхоза» может занять героиня скандала с фонтаном-убийцейСмотреть фотографии
14:41
Скандал с массовой вырубкой леса на острове Сарпинский в Волгограде «потушили» следователиСмотреть фотографии
13:46
В Волгограде группа граждан рвалась к губернатору и требовала реинкарнации РСФСРСмотреть фотографии
13:19
Родственники погибшего в Англии волгоградского бизнесмена выступили с заявлениемСмотреть фотографии
12:24
В Волгограде за коррумпированного сотрудника наказали юрлицоСмотреть фотографии
11:19
Владимир Путин пообещал «постараться» после встречи с волонтером из ВолжскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 