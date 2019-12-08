



Растет количество желающих получить деньги от фирмы ООО «Лига Сервис», возглавляемой депутатом Волгоградской гордумы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные арбитражного суда региона, после введения процедуры наблюдения в отношении строительной фирмы еще три организации написали заявления о включении в реестр кредиторов. Это АО «Росспиртпром», ПАО «ВМЭС» и Межрайонная инспекция ФНС №2.

Компанией «Лига-Сервис» руководит Сергей Сидельников, получивший осенью мандат депутата Волгоградской гордумы по списку партии «Единая Россия». В прошлом организацией руководил нынешний депутат облдумы от «ЕР» Руслан Шарифов.

Первым в арбитраж обратилось ООО «Консультант-проф», которое заявило о неуплате фирмой «Лига-Сервис» 310 тысяч рублей задолженности. На основании обращения кредитора суд ввел в отношении «Лига Сервис» процедуру наблюдения. Судебное заседание по рассмотрению дела по существу назначено на 5 февраля 2020 года.

"Лига-Сервис" занимается возведением жилья, является застройщиком элитного жилого комплекса «Репников», расположенного на улице Пархоменко в центре Волгограда. Недавно организация засветилась в скандале с уничтожением деревьев в сквере за храмом Александра Невского. Договор на вырубку, обрезку зеленых насаждений с этой фирмой заключило МБУ «Волгоградзеленхоз». В итоге, территория оказалась практически подчистую зачищена от деревьев, а своих должностей лишились глава администрации Центрального района и директор «Волгоградзеленхоза».







