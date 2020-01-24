Головокружительная карьера: бывший сварщик стал бизнесменом и банкротит фирму волгоградского депутата
Расследования 24.01.2020 17:26
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24.01.2020 17:26
В деле о банкротстве возглавляемой депутатом Волгоградской гордумы Сергеем Сидельниковым фирмы стало меньше участников. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на арбитражный суд региона, из процесса выходят АО «Росспиртпром» и ФНС России. Государственная компания сама заявила об отсутствии претензий к ООО «Лига-Сервис». Налоговой службе суд отказал во включении в реестр кредиторов.
С заявлением о признании несостоятельной фирмы, которой руководит народный избранник, в октябре прошлого года в арбитраж обратилось ООО «Консультант-проф». Сумма заявленного долга составила 310 тысяч рублей. Суд ввел в отношении «Лига-Сервис» процедуру наблюдения.
ИА «Высота 102» стали известны любопытные факты, которые касаются деятельности малоизвестного ООО «Консультант-проф». Оказывается, фирму депутата-единоросса Сидельникова банкротит юридическая компания, которой владеет бывший работяга.
История головокружительной карьеры рядового экс-сотрудника завода выглядит фантастической и доказывает, что Волгоградская область – регион больших возможностей. Виталий Макаров, еще недавно трудившийся на должности сварщика и получавший скромную зарплату, в одночасье стал бизнесменом и взялся банкротить компанию, которой руководит видный член партии власти.
Макаров живет вместе со своими родными в частном домике на территории не самого элитного микрорайона города. Ближайшие родственники едва ли имели финансовую возможность помочь мужчине выбиться в люди. Корреспонденту ИА «Высота 102» не удалось застать дома Макаровых, чтобы расспросить поподробнее о карьерном взлете члена их семьи.
Соседей рассказ журналиста о неожиданно открывшихся у Макарова бизнес-способностях поверг в изумление. «Вы, наверное, путаете. Не может такого быть! Он буквально вчера просил меня найти ему работу на «Авито», - смеется молодая женщина. Более того, собеседники корреспондента намекнули на то, что те, о ком они думают, не равнодушны к алкоголю.
Соседи могут и ошибаться, а вот факты говорят о том, что осенью 2019 года в жизни Виталия, действительно, произошли серьезные перемены. Согласно данным из Единого госреестра юридических лиц, 22 ноября он стал единственным владельцем и директором юридической компании – ООО «Консультант-Проф». До этого момента учредителем фирмы являлась некая Ольга Живолупова. Именно она за месяц до своего ухода инициировала банкротство «Лига-Сервис». В организации с уставным капиталом в 10 тысяч рублей трудится около 12 сотрудников. В прошлом году чистая прибыль бизнес-структуры составила 3 млн рублей.
Примечательно, что между Сидельниковым и экс-учредителем «Консультант-Проф» нашлось кое-что общее. Так, Ольга Живолупова в недавнем прошлом работала в ООО «Инвест Энерго», директором которого является Петр Скопинцев. Этот человек выступает соучредителем «Лиги-Сервис». Скопинцев и Сидельников успели некоторое время потрудиться и в другой «Лиге Сервис» - одноименной той фирме, которой руководит городской депутат. Компанией с другим ИНН, но с идентичным юридическим адресом, когда-то заведовал депутат облдумы Руслан Шарифов.
Случайны ли эти совпадения и каковы истинные мотивы инициирования арбитражного процесса? На эти вопросы, надеемся, сможет ответить ГУ МВД по Волгоградской области, куда ИА «Высота 102» готовит редакционный запрос.
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