Культура

Разрушение исторического строения винных складов в Волгограде «пахнет» уголовным делом

Культура 03.02.2020 15:45
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03.02.2020 15:45


На многострадальном объекте культурного наследия «Винные склады ( Главный производственный корпус Волгоградского-ликероводочного завода)» официально выявлено проведение несанкционированных работ.  Нарушения вскрыты в ходе проверки, организованной профильным комитетом обладминистрации после запроса Валерия Котельникова -  председателя Совета Волгоградского реготделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Сегодня Валерий Котельников, который уже не раз обращал внимание общественности на варварский демонтаж главного корпуса «ликерки»,  рассказал ИА «Высота 102» об ответе, полученном из комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.


Согласно заключению должностных лиц, установлено, что «на объекте со стороны улицы Кубанская отсутствует часть конструкции крыши, строение, не являющееся частью объекта культурного наследия, но расположенное в непосредственной близости к объекту, разобрано». Теперь юридическое лицо, которому объект передан на основании договора аренды, приглашено в областной комитет для дачи пояснений и участия в составлении протокола об административной ответственности за нарушение требований законодательства об охране объектов наследия. «Однако, я утверждаю, что это не административное нарушение, а уголовное. Потому что здесь снесена крыша, здесь снесены перекрытия первого и второго этажа, несущие конструкции, отсутствуют оконные и дверные заполнения, то есть налицо повреждение объекта культурного наследия», - сказал Валерий Котельников в комментарии ИА «Высота 102» и выразил намерение обратиться в дальнейшем с заявлением в органы прокуратуры и следствия.

По имеющейся информации, в 2016 году бывший ликероводочный завод за 118 миллионов рублей выкупила компания «Лига-Сервис», директором которой является нынешний депутат гордумы Волгограда единоросс Сергей Сидельников. В 2017 году при странных обстоятельствах власти допустили снос трех исторических зданий комплекса. В том же 2017 году депутаты гордумы Волгограда приняли документ, касающийся земельного участка площадью 19 234 кв. м на территории бывшего ликероводочного завода. Зона объектов производственно-делового назначения была изменена на зону застройки объектами общественно-делового и жилого назначения за пределами исторического центра Волгограда. Затем, в 2018 году был подписан приказ об установлении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Винные склады (Главный производственный корпус Волгоградского ликероводочного завода)» по адресу: ул. Пархоменко, 1. В документе были обозначены границы, в пределах которых запрещается строительство объектов капитального строительства, а также проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ. 
В октябре 2019 года прокуратура Волгоградской области сообщила, что Надежда Зверева - собственник дореволюционного здания  казенного винного склада 1901 года постройки в Волгограде должна выплатить штраф за ненадлежащее состояние объекта. Судом было установлено, что объект культурного наследия находился в собственности Надежды Зверевой с августа 2018 года, затем здание было передано в аренду ООО «Шамбала»
Здание винных складов было построено в 1899 году. Возведение Казённых винных складов было заметным проектом для Царицына. Строились не только производственные помещения, но и жилые дома для рабочих – по соседству. Масштаб производства для тех лет был очень велик – на складе работали 150 человек. Первым заведующим завода был И.М. Слесорайтис, в 1911 году его сменил И.М. Костыгов. Сохранившееся здание Казённого винного склада в современном Волгограде – не только памятник архитектуры, переживший Сталинградскую битву,  но ещё и целое историческое свидетельство введения государственной винной монополии в России в конце XIX века.

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