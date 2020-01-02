Дайджест главных событий в Волгоградской области 2019 года





Последний год в череде 10-х 21 столетия принес Волгоградскому региону немало новостей – приятных, шокирующих, порой грустных и даже печальных . «Высота 102» предлагает вспомнить знаковые события 2019 года.





Политика





Главное политическое событие года свершилось 9 сентября. В этот день жители региона выбирали губернатора и депутатов Волгоградской областной думы. Серьезных скандалов не случилось, как не случилось и настоящей борьбы между кандидатами. Политические партии вели себя так, будто знали об итогах выборов задолго до их проведения. Наиболее удачным оказался электоральный сезон для коммунистов, которые впервые за долгие годы провели в заксобрание аж пять человек. Правда, назвать их оппозиционерами, как впрочем и остальные парламентские фракции, язык не поворачивается. С действующим главой региона по большому счету тоже никто не соревновался.





Здравоохранение





В последние годы в регионе остро стоит проблема высокой смертности от рака. Снизить страшные показатели можно одним способом – укрепив региональную онкослужбу, повысив выявляемость болезни на ранних стадиях. Поэтому старт строительства нового корпуса областного онкологического диспансера - пожалуй, главная новость года для регионального здравоохранения.

Лечебно-консультационный центр, в котором будут трудиться 300 человек, обещают достроить в 2021 году. Там будут работать детская и взрослая поликлиники, отделения маммологии и реанимации.





Благоустройство





До неузнаваемости изменилась в этом году верхняя терраса Центральной набережной. На реконструкции объект находился с 2018 года. Кроме новой плитки, отпескоструенных гранитных плит, постеленного газона, замененных лавочек и освещения появились совершенно новые места отдыха. Больше всего внимание горожан, особенно маленьких, привлекли пруд с золотыми рыбками и большой плоскостной фонтан. На нижней террасе тоже случилась перестройка – там соорудили плац. Именно здесь теперь будут проходить городские парады. Для этих целей пришлось пожертвовать высокими елями, которые пересадили в другие районы города.

Реконструкция Центральной набережной, тем временем, продолжается. По задумке архитекторов, главным элементом обновленной городской набережной от речного порта до памятника «БК-13» станет прогулочная аллея длиной 18 км. Работы обещают завершить в 2021 году.





Образование





В октябре свершилось уникальное событие – впервые за десятки лет победителем конкурса «Учитель года России» стала педагог русского языка и литературы из Волгограда. Лариса Арачашвили работает в новой школе Советского района. Хрустальную фигуру пеликан – символа конкурса – лауреату вручили на сцене кремлевского дворца. В аэропорту Волгограда педагога по возвращении из столицы ждал сюрприз от учеников. А н едавно губернатор и глава Волгограда вручили Ларисе Арачишвили еще один подарок за победу - новую двухкомнатную квартиру.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области