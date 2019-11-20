





Сегодня старший тренер Волгоградской области по боксу среди юниоров и мужчин Павел Дешевов опубликовал на своей странице в Instagram обращение к президенту России. Как сообщает ИА «Высота 102», тренер заявил следующее: «Уважаемый Владимир Владимирович, в связи с наличием серьезных коррупционных нарушений в Волгоградской области сложилась катастрофическая обстановка в отношении детского спорта. Я и тысячи жителей Волгоградской области просят Вас помочь в решении этого вопроса».

«Уважаемые друзья! Почему это происходит!!! Я вместе со своим учеником Шакировым Ильёй в сентябре месяце отстаивал честь страны на первенстве Европы в Болгарии г. София, где Илья Шакиров занял первое место, тем самым прославив нашу Волгоградскую область! Но почему вместо различных поощрений за прекрасный результат, я путём нехитрых манипуляций со стороны руководства областного комитета вот уже полтора месяца как безработный. Прошу всех людей, которым небезразличен бокс и спорт в целом помочь мне восстановить справедливость!». Как сообщало ИА «Высота 102», ранее Павел Дешевов опубликовал на своей странице в Instagram другое обращение





В комментарии ИА «Высота 102» в областном спорткомитете заявили, что имеют претензии к Павлу Дешевову в плане погашенной судимости за хулиганство. Как стало известно информагентству, в 2011 году тренер был вынужден вступить в драку, чтобы защитить свою супругу. Оппонентами были 4 человека, в том числе сын руководителя УФСИН по Ростовской области. Павел Дешевов был осужден условно по п.«а» ч.1 ст.213, п.«д» ч.2 ст.112, п.«а» ч.2 ст.115 УК РФ. Судимость была снята досрочно в 2013 году. Сам Павел Дешевов сообщил ИА «Высота 102», что факта судимости от своих воспитанников никогда не скрывал, кроме того, в свое время официальная комиссия в количестве 50 человек дала ему добро на тренировки с детьми. В свою очередь, в региональном комитете по спорту раскрыли подробности трудовых отношений с мятежным тренером. Согласно информации чиновников спортивной отрасли, судимость Павла Дешевова была снята 6 февраля 2013 года, на должность тренера-преподавателя в МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» Дзержинского района Волгограда» он был принят 1 сентября 2013 года, а решение о возможности допуска Павла Дешевова к деятельности постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Волгоградской области было вынесено только 6 октября 2015 года. То есть, налицо кадровый бардак - директор спортшколы почему-то взял на работу тренера, не имевшего на тот момент допуска к работе с детьми.

Далее в облспорткомитете раскрыли свое видение скандала в ГАПОУ ВО «Училище олимпийского резерва имени дважды Героя Советского Союза А.И. Родимцева», о котором рассказывало информагентство : «Уже во время работы в училище Дешевов П.Г. проявил себя скандальной ситуацией, связанной с невыходом на работу и самовольным отъездом с 19.08.2019 по 01.09.2019 с целью посмотреть, как проходит тренировочный сбор в Сочи члена юниорской сборной команды РФ Ильи Шакирова. В тот период Илья Шакиров являлся студентом училища и тренировался у тренера Дешевова П.Г. Однако из ФГБУ «ЦСП Сборных команд России" вызов на Дешевова П.Г. для участия в тренировочном сборе в Сочи не поступал. Так как согласно списку кандидатов в спортивную сборную команду России на 2019 год по боксу, утвержденному заместителем Министра спорта Российской Федерации Косиловым С.В., тренер Дешевов П.Г. не является тренером или специалистом указанной сборной. Соответственно у училища отсутствовали правовые основания для командирования тренера на указанный тренировочный сбор. Также следует отметить, что тренер Дешевов П.Г. являлся в училище единственным тренером по боксу и нес ответственность за спортивную подготовку всех 15 спортсменов-боксеров. Сначала самовольно уехав 19.08.2019, тренер потом оформил отпуск без сохранения оплаты труда, затем взял больничный, потом еще раз взял отпуск без сохранения оплаты труда и с 30.09.2019 трудовой договор с Дешевовым П.Г. был прекращен по инициативе работника. За вышеуказанный период (почти полтора месяца) оставленные спортсмены-боксеры были, по сути, официально брошены Дешевым Г.П. в свободное плавание». В спортивном комитете также сочли важным отметить, что Илья Шакиров, который тренировался под руководством Дешевова, не является его воспитанником. «В Волгоград молодой спортсмен (уроженец Пермского края) приехал уже во многом сформировавшимся боксером, имеющим медали на многих крупных соревнованиях по своему возрасту», - заявили в облкомспорта.