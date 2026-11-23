



До 1 декабря жителям Волгоградской области необходимо уплатить имущественные налоги и НДФЛ. Тем, кто хочет уточнить свои налоговые обязанности или получить консультацию по начислениям, не обязательно идти в инспекцию – с 8 по 11 декабря в регионе будут работать мобильные офисы.

Специалисты налоговых органов проведут выездные приёмы в разных районах города и области. Вот график их работы:

- 8 декабря, 09:00–11:00 — МФЦ г. Волжского, пр. Ленина, 19;

- 8 декабря, 10:00–12:00 — МФЦ Октябрьского района, р.п. Октябрьский, ул. Дзержинского, 42;

- 8 декабря, 12:30–14:30 — МФЦ Котельниковского района, г. Котельниково, ул. Ленина, 31;

- 9 декабря, 09:00–12:00 — МФЦ Серафимовичского района, г. Серафимович, ул. Октябрьская, 65;

- 10 декабря, 11:00–13:00 — МФЦ Дзержинского района Волгограда, пр. им. Жукова, 125;

- 10 декабря, 14:00–17:00 — МФЦ Советского района Волгограда, ул. Даугавская, 4;

- 11 декабря, 13:00–16:00 — ТРЦ «Пирамида», Волгоград, ул. Краснознаменская, 9;

- 11 декабря, 15:30–16:30 — МФЦ Краснооктябрьского района Волгограда, ул. Богунская, 12.

В мобильных офисах граждане без посещения инспекции смогут получить ответы на вопросы по налогообложению – об уплате имущественных налогов и НДФЛ, порядке получения льгот и вычетов, а также об особенностях применения специальных налоговых режимов.