В Волгограде тренера боксеров-чемпионов оставили безработным

Спорт 16.11.2019 16:56
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16.11.2019 16:56
Ситуация, очень много говорящая об отношении к некоторым видам спорта в Волгограде, сложилась вокруг главного тренера Волгоградской области по боксу среди юниоров и мужчин Павла Дешевова. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня тренер опубликовал на своей странице в Instagram обращение следующего содержания: «Уважаемые друзья! Почему это происходит!!! Я вместе со своим учеником Шакировым Ильёй в сентябре месяце отстаивал честь страны на первенстве Европы в Болгарии г.София, где Илья Шакиров занял первое место, тем самым прославив нашу Волгоградскую область! Но почему вместо различных поощрений за прекрасный результат, я путём нехитрых манипуляций со стороны руководства областного комитета вот уже полтора месяца как безработный. Прошу всех людей, которым небезразличен бокс и спорт в целом помочь мне восстановить справедливость!». В сентябре ИА «Высота 102» рассказывало о скандале, который разразился в колледже олимпийского резерва. В письме за подписью директора Жанны Чуксиной, студентов и учащихся известили о том, что в новом учебном году занятий по боксу не будет, спортсменам необходимо в срочном порядке выбрать другую спортшколу, и представить приказы о зачислении. В противном случае учащихся ждет отчисление из УОР. Как пояснила тогда ИА «Высота 102» директор колледжа, нестандартная ситуация сложилась из-за того, что тренер по боксу Павел Дешевов отсутствует на работе без какого-либо официального заявления. По сведениям Волгоградской областной федерации бокса, Павел Дешевов как раз находился на первенстве Европы. Именно тогда впервые за последние 12 лет спортсмен-юниор из Волгограда стал победителем Первенства Европы по боксу. Золотую медаль завоевал Илья Шакиров – воспитанник Павла Дешевова. Чуть позже еще один воспитанник Павла Дешевова - Илья Набиев, стал Мастером спорта России по итогам победного для него турнира в Челябинске. Однако, несмотря на очевидные успехи и блестящие перспективы волгоградских боксеров-юниоров, их тренер стал жертвой чьих-то игр. На сегодняшний день, как выяснилось, Павел Дешевов продолжает увлеченно тренировать своих спортсменов, но так и не принят на работу в школу Олимпийского резерва, куда перешли его ученики. Заявление тренером было написано еще в начале октября. ИА «Высота 102» направляет официальный запрос в облспорткомитет с просьбой разъяснить причины вопиющей ситуации и содействовать трудоустройству высокопрофессионального специалиста.
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