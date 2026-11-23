



В Волгоградской области в 2027 году планируют обработать от хвоегрызущих насекомых-вредителей более 4 тысяч га лесов. Как сообщили в филиале ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Волгоградской области», мероприятия пройдут на территории пяти лесничеств наземным и авиационным способом.

В частности, обработки запланированы в Быковском лесничестве в очагах пилильщика соснового рыжего - 104,5 га, в Иловлинском, Калачевском, Нижнечирском, Подтелковском лесничествах в очагах пилильщиков-ткачей звездчатого - 2632 га и красноголового - 1333,3 га.

В связи с высокой численностью вредителей в комплексных очагах Калачевского лесничества, одном из излюбленных мест у волгоградских грибников, запланированы двукратные обработки против пилильщика соснового рыжего и пилильщиков-ткачей звездчатого и красноголового.

Фото ЦЗЛ Волгоградской области



