Жителям пятиэтажного дома №9 на улице Поддубного в Волгограде пришлось дважды платить за содержание общедомового имущества. Двойные платежки люди получили после смены управляющей компании – счета на оплату пришли от старой и новой УК, сообщили в прокуратуре региона.

Возмущенные жители обратились за защитой свой прав в надзорный орган, который заставил прежнюю управляющую компанию провести перерасчет на сумму более 200 тысяч рублей.

Установлено, что пятиэтажка находилась в управлении ТСЖ «Поддубного 9», но в марте 2026 года общим собранием собственников помещений в МКД было принято решение о выборе новой УК – ООО «Сигма-Юг». К своим обязанностям эта компания приступила с августа текущего года, что было отражено в реестре лицензий. Однако счета за август за содержание общедомового имущества жители получили сразу от двух управляющих компаний. В адрес руководства ТСЖ «Поддубного 9» было внесено прокурорское представление в целях устранения нарушения.