Спорт

В Волгограде колледж олимпийского резерва начинает учебный год со скандала

Спорт 04.09.2019 14:13
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04.09.2019 14:13





В колледже олимпийского резерва на улице Чуйкова в центре Волгограда под угрозой оказалась спортподготовка по боксу. В редакцию ИА «Высота 102» обратились обеспокоенные родители юных боксеров. В письме за подписью директора Жанны Чуксиной, студентов и учащихся известили о том, что в новом учебном году занятий по боксу не будет, спортсменам необходимо в срочном порядке выбрать другую спортшколу, и представить приказы о зачислении. В противном случае учащихся ждет отчисление из УОР. Как пояснила ИА «Высота 102» директор колледжа, эта нестандартная ситуация сложилась из-за того, что тренер по боксу Павел Дешевов отсутствует на работе без какого-либо официального заявления. 



Директор учреждения отметила, что сейчас ведется поиск нового тренера. После того, как новый специалист будет принят, спортподготовка  по боксу будет возобновлена. Закрывать секцию ни руководство колледжа, ни облспорткомитета не намерены. Тем не менее, прежний тренер, по словам Жанны Чуксиной, будет уволен из-за прогулов.
По данным родителей боксеров, их любимый тренер сейчас находится в Европе на соревнованиях и со дня на день должен вернуться. Дешевов является главным тренером Волгоградской области по боксу среди юниоров и мужчин.
Председатель Волгоградской областной федерации бокса Алексей Цуканов, комментируя ситуацию, заявил, что поводов для беспокойства у родителей быть не должно.  «Поскольку тренер отсутствует в городе, директор учреждения была вынуждена официально уведомить родителей о необходимости выбора учащимися другой спортшколы для прохождения спортподготовки. По сути, это формальность. Тренер Дешевов, действительно, находится на первенстве Европы за рубежом. Но скоро вернется, а значит, инцидент будет исчерпан», - заявил Алексей Цуканов.

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