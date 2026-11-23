В Заволжье продолжаются работы по расчистке реки Торгун, которая проходит по трем районам Волгоградской области. В настоящее время работы ведутся в Палласовском районе, где выполнено 96% от намеченного на текущий год объема. Как сообщили в облкомприроды, всего до конца 2030 года планируется расчистить 12 км реки от мусора и донных отложений.

Многофункциональный земснаряд «Амфибия» и гусеничный экскаватор чистят русло в районе села Савинка. Со дна поднято уже более 23,3 тыс. кубометров ила и песка из запланированного объема в 24,5 тыс. кубометров. Также из реки достали более 4 кубометров автомобильных покрышек, бытовых и строительных отходов и металлолома. Заросли тростниковой растительности ликвидированы на площади 4 га.

– Следующим этапом станет расчистка реки в границах Палласовки и села Старая Иванцовка. Уже начаты подготовительные работы: оборудуются площадка для складирования грунта и дамбы для защиты от растекания поднятой со дна реки водогрунтовой смеси, – сообщили в облкомприроды.

Река Торгун протекает по Старополтавскому, Палласовскому и Николаевскому районам Волгоградской области. Восстановление проточности этой важной для Заволжья водной артерии проводится в рамках федеральной государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов». В 2024 году благодаря участию в ней Волгоградского региона в Палласовском районе завершена расчистка реки Яма.

В Волгоградской области восстановление водных объектов является одной из приоритетных экологических задач региональной власти. С 2014 года на территории области уже расчищено 108 водных объектов протяженностью 272 км.