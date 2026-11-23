В Камышинском районе Волгоградской области уволился глава Таловского сельского поселения Григорий Данилов. Временно исполняющим полномочия назначена специалист 2-ой категории сельской администрации Юлия Мишанская. Соответствующее постановление подписано и. о. губернатора Волгоградской области Евгением Харичкиным.
В администрации сельского поселения уточнили, что Григорий Данилов покинул пост по собственному желанию. Мишанская будет исполнять обязанности главы до вступления в должность вновь избранного руководителя.
Фото из архива V102.RU