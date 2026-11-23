



43-летнюю волгоградку могут ограничить в родительских правах в связи с ее асоциальным поведением. Как рассказали в аппарате уполномоченного по правами человека Волгоградской области, 2-комнатная квартира на первом этаже в одной из многоэтажек на улице 8-й Воздушной армии превратилась в притон со всеми сопутствующими последствиями. Двери квартиры, где живут трое несовершеннолетних, не закрывались круглые сутки, а шум, нецензурная брань и пьяные разборки не давали соседям спокойно жить.

На Оксану С. в аппарат омбудсмена пожаловались жители дома. Волгоградцы просили обеспечить нормальные условия проживания в мнногоэтажке.



В рамках надзорных проверок инспекторами ОДН ОУУП и ПДН отдела полиции №3 УМВД России по г. Волгограду женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ее троих детей. В марте 2026 мамашу поставили на профилактический учет. Однако это не повлияло на поведение женщины. В связи с этим из аппарата омбудсмена в адрес комиссии по делам несовершеннолетних и защиты прав направлена информация в отношении матери для рассмотрения вопроса об ограничении ее в родительских правах.



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