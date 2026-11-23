



На железнодорожном вокзале Волгоград-1 установили дублирующее подъемное оборудование для маломобильных пассажиров. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ, поводом для вмешательства транспортной прокуратуры стала жалоба инвалида первой группы.

Мужчина обратился на личном приёме к Генеральному прокурору РФ с жалобой на нарушения в сфере социальной защиты маломобильных пассажиров.





По поручению главы надзорного ведомства Александра Гуцана была проведена проверка, в результате которой Южный транспортный прокурор внес представление начальнику Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД».

– Для посадки граждан с ограниченными возможностями здоровья в поезда с платформы №3 был предусмотрен лифт, который неоднократно выходил из строя. В частности, с июля по ноябрь 2025 года подъёмник находился в неисправном состоянии, – сообщили подробности в Генпрокуратуре. – При этом альтернативные способы подъёма на платформу из подземного пешеходного перехода для граждан, использующих кресла-коляски с электрическим приводом, предусмотрены не были.

После представления прокурора на вокзале смонтировали дублирующее подъёмное оборудование, доступность транспортной инфраструктуры для маломобильных граждан обеспечена.