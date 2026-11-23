



Оперативный штаб Волгоградской области 23 ноября объявил запрет на продажу и использование пиротехники в период с 25 декабря 2026 года по 20 января 2027 года. Как сообщает ИА «Высота 102», за нарушение физическим и юридическим лицам грозят внушительные штрафы.

Напомним, что за любое нарушение запрета Оперштаба, в том числе запрета на использование пиротехники, в Волгоградской области применяется статья 14.1 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности (Закон Волгоградской области от 11.06.2008 № 1693-ОД). Для нарушителей предусмотрены штрафы:

гражданам придётся заплатить от 1 тыс. до 3 тыс. рублей,

должностным лицам — от 10 до 20 тыс. рублей,

юридическим лицам – от 20 до 50 тыс. рублей.

За повторное нарушение санкции возрастают: для граждан – от 3 до 5 тыс. рублей.

Отметим, что запрет, принятый Оперштабом, не распространяется на хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня. При этом в текущем «новогоднем» сезоне ограничения по времени более длительные – в конце 2025 года запрет был объявлен на период с 29 декабря 2025 года по 8 января 2026 года.