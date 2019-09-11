Боксер из Волгограда стал чемпионом Первенства Европы по боксу





Впервые за последние 12 лет спортсмен-юниор из Волгограда стал победителем Первенства Европы по боксу. Как сообщает ИА «Высота 102», золотую медаль чемпионата, который проходит в Болгарии, завоевал Илья Шакиров - воспитанник тренера Волгоградской области по боксу среди юниоров и мужчин Павла Дешевова. В 2007 году чемпионом Европы среди юниоров становился волгоградец Максим Бабанин - тогда он победил британского боксёра Тайсона Фьюри. Сейчас Максим Бабанин входит в состав сборной России.

В письме за подписью директора Жанны Чуксиной, студентов и учащихся известили о том, что в новом учебном году занятий по боксу не будет, спортсменам необходимо в срочном порядке выбрать другую спортшколу, и представить приказы о зачислении. В противном случае учащихся ждет отчисление из УОР. Как пояснила тогда ИА «Высота 102» директор колледжа, нестандартная ситуация сложилась из-за того, что тренер по боксу Павел Дешевов отсутствует на работе без какого-либо официального заявления. По сведениям Волгоградской областной федерации бокса, Павел Дешевов как раз находился на первенстве Европы. На сегодняшний день, со слов родителей юных спортсменов, дети ждут возвращения тренера с международных соревнований и занимаются по индивидуальным планам под присмотром специалистов из других спортшкол. Все уверены, что инцидент с попыткой прекратить в колледже подготовку по боксу уже исчерпан. Кстати, еще один воспитанник Павла Дешевова - Илья Набиев, стал недавно Мастером спорта России по итогам победного для него турнира в Челябинске.

Фото со страницы shakirovilya159 в Instagram