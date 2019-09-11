Боксер из Волгограда стал чемпионом Первенства Европы по боксу

Спорт 11.09.2019 15:13
5191 3
11.09.2019 15:13
Впервые за последние 12 лет спортсмен-юниор из Волгограда стал победителем Первенства Европы по боксу. Как сообщает ИА «Высота 102», золотую медаль чемпионата, который проходит в Болгарии, завоевал Илья Шакиров - воспитанник тренера Волгоградской области по боксу среди юниоров и мужчин Павла Дешевова. В 2007 году чемпионом Европы среди юниоров становился волгоградец Максим Бабанин - тогда он победил британского боксёра Тайсона Фьюри. Сейчас Максим Бабанин входит в состав сборной России.
Ранее ИА «Высота 102» рассказывало о непростой ситуации, в которой оказались в самом начале учебного года воспитанники Павла Дешевова, обучающиеся в колледже олимпийского резерва на улице Чуйкова.
В письме за подписью директора Жанны Чуксиной, студентов и учащихся известили о том, что в новом учебном году занятий по боксу не будет, спортсменам необходимо в срочном порядке выбрать другую спортшколу, и представить приказы о зачислении. В противном случае учащихся ждет отчисление из УОР. Как пояснила тогда ИА «Высота 102» директор колледжа, нестандартная ситуация сложилась из-за того, что тренер по боксу Павел Дешевов отсутствует на работе без какого-либо официального заявления. По сведениям Волгоградской областной федерации бокса, Павел Дешевов как раз находился на первенстве Европы. На сегодняшний день, со слов родителей юных спортсменов, дети ждут возвращения тренера с международных соревнований и занимаются по индивидуальным планам под присмотром специалистов из других спортшкол. Все уверены, что инцидент с попыткой прекратить в колледже подготовку по боксу уже исчерпан. Кстати, еще один воспитанник Павла Дешевова - Илья Набиев, стал недавно Мастером спорта России по итогам победного для него турнира в Челябинске.
Фото со страницы shakirovilya159 в Instagram
Реклама
Популярное по теме
04.09.2019 14:13
10979 9
18.08.2019 20:56
11573 0
07.09.2019 21:54
6935 0
Тренерский штаб волгоградского "Ротора" отправлен в отставку11.09.2019 17:32
Волгоградский «Ротор» проиграл «Чайке» из села Ростовской области 1:207.09.2019 21:54
В Волгограде колледж олимпийского резерва начинает учебный год со скандала04.09.2019 14:13
Под Волгоградом в пострадавший от пожара стадион имени Логинова вдохнут новую жизнь03.09.2019 13:23
Волгоградский «Ротор» всухую проиграл лидеру первенства ФНЛ из Москвы – 0:231.08.2019 20:54
Волгоградский «Ротор» обыграл в Москве «Спартак-2»26.08.2019 19:31
В Волгограде «Ротор» провел жаркую игру с «Шинником» и проиграл18.08.2019 20:56
Игра «Ротора» и «Шинника» на «Волгоград Арене» начнется с оваций в честь героических пилотов16.08.2019 17:07
Волгоградский "Ротор" выиграл у "Нефтехимика" из Нижнекамска и вырвался на первое место14.08.2019 20:58
Волгоградская спортсменка взяла золото на чемпионате Европы в Киеве12.08.2019 16:23
«Ротор» выиграл у "Томи" со счетом 1:010.08.2019 17:53
Команда регионального оператора приняла участие в любительском турнире по пляжному волейболу05.08.2019 17:43
Волгоградский «Ротор» провел победную игру на выезде в Краснодаре03.08.2019 21:23
В Волгоградской области создадут физкультурные «островки» за 377 млн рублей01.08.2019 14:36
«Ротор» сыграл вничью с «Химками» на «Волгоград Арене»28.07.2019 20:52
Реклама