



В ближайшую субботу, в рамках 18-го тура Первой лиги, хабаровский СКА принимает дома волгоградский «Ротор», который застыл в фазе «без побед». Хозяева считаются небольшими аутсайдерами по котировкам, несмотря на серию из четырёх побед в последних турах. Это объясняется просто – хабаровчанам повезло с календарём. В последних четырёх турах армейцы играли с командами с самого низа пелотона и выиграли все четыре встречи с общим счётом 9:0. Это позволило клубу подняться на 12‑ю строчку, и теперь они соседи волгоградского клуба по турнирной таблице.



Итак, хабаровчане сейчас на ходу и в эйфории от пятиматчевой серии без поражений. За последние 10 игр у команды всего одна осечка – поражение от ульяновской «Волги». Дома у хабаровского СКА трёхматчевая серия из побед, и у армейцев есть неплохие шансы обыграть соперника. А ничейный результат в этом матче можно себе гарантировать. «Ротор» находится в неплохой форме, но команда разучилась дожимать и забивать решающие мячи. Волгоградцы не побеждают уже в пяти последних матчах: поражение от «Сочи» и четыре ничьи, из них три – подряд. Всего две победы за 10 игр.



Турнирное положение говорит о разной динамике. Хозяева поднялись c самого дна, и догнали «Ротор»: команда на 12‑м месте с 19 очками после 18 игр (5 побед, 4 ничьи, 9 поражений) и разницей мячей -4 (24 забито, 28 пропущено). Домашние показатели у армейцев выглядят следующим образом: 4 победы, 1 ничья и 4 поражения при разнице 14:13 в девяти матчах. В среднем команда забивает 1,55 мяча за игру и пропускает 1,44 – относительное равенство. К матчу с «Ротором» СКА подходит с серией из трёх побед на родном стадионе, минимально обыграв в прошлом туре «Ленинградец» – 1:0.



«Ротор» с самого начала сезона не может найти свою игру и сторожит центр турнирной таблицы. Команда занимает 11‑ю строчку с 21 очком (5 побед, 6 ничьих, 6 поражений) и разницей +5 (24:19). На выезде команда провела 8 встреч: 2 победы, 2 ничьи и 4 поражения, разница – 11:12. Средняя результативность волгоградцев – 1,37 мяча за матч, а пропускают они чуть больше – 1,5 гола. Последний раз на выезде волгоградцы побеждали 17 сентября в матче с «Текстильщиком» – 2:0.





Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Ротору»: коэффициент на победу гостей – 2,3, на ничью – 3,25, на успех хозяев газона – 3,15. Эксперты склоняются к ничейному результату – 1:1.



Если смотреть на игру через призму статистики, неплохо ложится модель Пуассона: она позволяет оценить вероятное количество голов, исходя из средней результативности команд. Для СКА на своём поле ожидаемое количество забитых мячей (λ) можно оценить примерно в 1,55, а пропущенных – около 1,45. Для «Ротора» в гостях λ на забитые – примерно 1,37, на пропущенные – около 1,5. При таких параметрах наиболее вероятный счёт – 1:1 (около 11%), далее с небольшим отрывом идут 2:1, 1:0 и 1:2. По итогам расчёта модель даёт примерно 40% на победу хозяев, 25% на ничью и 35% на успех гостей, а на тотал меньше 2,5 приходится порядка 44%. Показатель 1:1 как самый вероятный результат согласуется и с осторожной линией букмекеров, и с ожидаемо низовым сценарием игры.



Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»