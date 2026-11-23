



В Центральном парке Волгограда у подножия строящегося 120-метрового колеса обозрения «Звезда Сталинграда» началось возведение пассажирского вокзала. Об этом сообщили в администрации ЦПКиО.

Новый объект обеспечит обслуживание гостей перед посадкой в кабины аттракциона. Сейчас рабочие обустраивают основание для будущего фундамента. Параллельно на самом колесе продолжается подготовка к установке приводной системы – всего предстоит смонтировать 20 приводов, которые обеспечат вращение. Система будет работать по фрикционному принципу: электрические двигатели через редукторы передадут вращение роликам, а гидравлические механизмы обеспечат их необходимый прижим к ободу.





Тем временем промышленные альпинисты завершили окрашивание четырех опорных колонн аттракциона. На металлоконструкции нанесли два слоя белоснежного защитного покрытия – всего потребовалось около 600 литров лакокрасочных материалов. Работы велись с помощью малярных валиков: такой способ требует больше времени, чем краскопульт, но позволяет контролировать толщину покрытия и избежать разбрызгивания.

– Для нас важно не только придать конструкциям завершённый внешний вид, но и обеспечить надёжную защиту металла от атмосферных воздействий, – отметил директор Центрального парка Волгограда Андрей Еркин.

Напомним, высота колеса обозрения «Звезда Сталинграда» составит 120 метров. Аттракцион станет самым большим в России среди колёс обозрения с вантовой конструкцией: вместо традиционных массивных металлических спиц в нём используются стальные тросы в защитной оболочке.