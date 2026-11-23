23 ноября свои посты в администрации Волгоградской области покинули глава Облкомдортранса Анатолий Васильев и председатель комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Юрий Наурзалиев. Этому предшествовало обновление на треть состава регионального политсовета «Единой России», о котором Андрей Бочаров объявил на партийной конференции на минувшей неделе. Политолог Андрей Серенко видит в кадровых переменах не разрозненные отставки, а единый план. И делает прогноз, когда ротация завершится.

По оценке Серенко, происходящее позволяет говорить о формировании уникальной для региональной политики модели управления, которую можно назвать «стратегией управленческой селекции». В отличие от довольно распространенных и стандартных подходов, предполагающих либо тотальную «зачистку» поля, либо хаотичные замены, действия губернатора Андрея Бочарова демонстрируют системный и эволюционный подход, уверен политолог.

Андрей Серенко, политолог:

Во-первых, речь идет об отказе от модели «кадровой революции» в пользу институциональной преемственности.

Ключевой особенностью кадровой стратегии Андрея Бочарова является постепенность. Замена трети политсовета реготделения «Единой России» и 50% глав районов за неполные два года — это не спонтанная реакция на некий повод, а реализация долгосрочного и тщательно продуманного плана. Бочаров сознательно отказывается от приглашения в команду «варягов», делая ставку исключительно на местные кадры. Это снижает риски управленческой турбулентности и обеспечивает преемственность, что критически важно для региона с уязвимой инфраструктурой и непростым социально-экономическим ландшафтом.

Во-вторых, глава региона уверенно добивается синтеза политики и управления, консолидируя лучшие кадровые элементы административной команды и партийного актива реготделения «Единой России», лидером которой он является.

Наиболее интересным аспектом нынешней кадровой ротации является требование губернатора к «политическим тяжеловесам» иметь опыт работы «на земле». Это свидетельствует о стремлении преодолеть классический разрыв между «эффективными менеджерами», не умеющими говорить с людьми, и «публичными политиками», забывающими о результате. Ротация таких фигур, как Юрий Наурзалиев и Анатолий Васильев (представители старой формации), и замена их на управленцев с опытом муниципальной службы — это шаг к созданию «гибридной» эффективной управленческой элиты, способной и грамотно управлять, и общаться с волгоградцами.

В-третьих, Андрей Бочаров придерживается прагматичного взгляда в будущее, планируя его с учетом электоральных циклов.

Есть основания полагать, что в ближайшие недели состоятся еще несколько отставок в администрации области, после чего можно будет говорить о завершении большой кадровой ротации конца 2026 года. Очевидно, что эти перемены предшествуют разрешению главной кадровой интриги областного центра — назначению нового мэра Волгограда. Скорее всего, это не случится ранее февраля, а то и марта 2027 года.

Логика нынешних кадровых изменений указывает на учет и глубокое понимание губернатором фактора электоральных циклов. Андрей Бочаров не «латает дыры» текущего момента, а готовит кадровую и политическую платформу для цикла 2029–2030 годов.

Стремление завершить ротацию до старта нового политического сезона и выстроить «новые нейронные связи» между членами команды — это пример стратегического планирования, направленного на минимизацию рисков в период будущих вызовов.

Естественный вопрос «Кто сможет сохранить мотивацию и здоровье через пять лет?» переводит кадровую политику в регионе из плоскости сиюминутной лояльности в плоскость долгосрочной работоспособности. Это прагматичный подход к человеческому капиталу, признающий ограниченность ресурсов у управленцев старой школы, учет этого фактора для обеспечения надежности и эффективности областной административной системы на будущее.

Кадровые решения губернатора Андрея Бочарова следует рассматривать не как отдельные, разрозненные события, а как элементы единой дорожной карты по трансформации региональной системы управления.

Основной ожидаемый результат от нее — не просто «свежая кровь», а повышение эффективности реализации проектов развития в условиях нарастающего неблагоприятного давления внешних факторов. Успех этой стратегии будет зависеть от того, смогут ли новые кадры сохранить высокий темп изменений, заданный губернатором за последние годы. На этот счет я оптимист, поскольку Андрей Бочаров умеет побеждать, достигать позитивных намеченных результатов в командной работе. Так было до сих пор, так будет и впредь.