Сегодня, 23 ноября, в Новоаннинском прошла траурная церемония – с погибшим на СВО Виталием Ворвулевым простились родственники и его земляки. Как сообщили в администрации Новоаннинского района Волгоградской области, Виталию было 40 лет. Мужчина заключил контракт с Минобороны в феврале 2026 года, а погиб он в зоне боевых действий 25 марта. У мужчины остались сын и мама.