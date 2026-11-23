Первомайский районный суд Краснодара отложил на неделю судебный процесс в отношении бывших сотрудников администрации Волгограда и представителей ряда строительных компаний по обвинению в коррупции.

– Заседание отложено из-за неявки в судебное заседание подсудимого, – указано в материалах судебного делопроизводства.

Напомним, что фигурантами этого уголовного дела являются 12 человек, в числе которых экс-руководительница департамента экономического развития и инвестиций администрации Волгограда Анна Елисеева. Кто из них не явился на заседание, не уточняется.

Новое заседание назначено на 12:00 мск 30 ноября.

По этому коррупционному делу также походят четверо топ-менеджеров крупных компаний-застройщиков из Волгограда, а также лица, которые, по данным следствия, выполняли роли посредников между бизнесменами и представителями власти. Топ-менеджерам инкриминируется статья о даче взятки в особо крупном размере (ч.5 ст. 291 УК РФ), а бывшую чиновницу обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ) и мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения (ч.3 и 4 ст. 159 УК РФ).