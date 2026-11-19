



В Волгограде завершился региональный турнир по водному поло среди юношей и девушек до 13 лет. Соревнования, прошедшие в бассейне ДЮСШ «Спартак», были посвящены памяти выдающегося спортсмена и тренера Александра Ивановича Свиридова. На старт вышли четыре сильнейшие детские команды региона, а судьбу медалей решили концовки напряженных финальных встреч.





Имя Александра Свиридова навсегда вписано в историю волгоградского и российского водного поло. В конце 70-х – начале 80-х годов он был бессменным капитаном команды «Спартак». В эти годы волгоградский клуб переживал свой расцвет: вместе с партнерами Свиридов поднимал над головой кубок Спартакиады народов РСФСР и семь раз подряд завоевывал золотые медали чемпионата республики. С 1985 года Александр Иванович сменил игровую майку на тренерский свисток, посвятив себя работе с детьми в родной ДЮСШ «Спартак». Его тренерский талант дал путевку в большой спорт десяткам юных атлетов – воспитанники Свиридова регулярно получали вызовы в юношеские сборные страны.



Важно отметить, что ведущие команды турнира уже зарекомендовали себя за пределами области. Спортивный клуб «Галеон» в 2025 году успешно дебютировал в финальном этапе Всероссийских соревнований «Золотой мяч», которые проходили в Раменском. Для 13-летних спортсменов выход на всероссийскую арену против команд из Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана – это огромный опыт и прямое доказательство высокого уровня волгоградской школы. Команда «Молния», в свою очередь, является действующим победителем Первенства Волгоградской области, что подтверждает системную работу тренеров с разными возрастами.



Главным триумфатором соревнований стала команда «Молния». Подопечные Александра Федотова демонстрировали слаженную командную игру и самую надежную оборону в турнире, не оставив шансов соперникам в решающих матчах.



Второе место, сохранив статус одного из лидеров региона, заняла команда «Спартак» (тренер Наталья Бронникова). Бронзовые медали увозит домой «Галеон» под руководством Артёма Бредунова. Замкнул итоговую таблицу «Старт» – любопытно, что эту команду также тренирует наставник победителей Александр Михайлович Федотов.

После завершения финальной игры состоялась торжественная церемония закрытия. Победители и призёры были награждены медалями и памятными грамотами. Специальный приз «За волю к победе» оргкомитет передал команде «Старт», показавшей характер в матче за третье место.



Победа «Молнии» и уверенное выступление «Галеона» на всероссийском уровне подтверждают: в Волгограде растет новое поколение атлетов, готовых продолжить славные традиции, которые закладывались такими мастерами, как Александр Иванович Свиридов.





Александр Веселовский

Фото: «Спартак-Волгоград»