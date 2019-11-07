Власти поселка под Волгоградом не смогли решить мусорную проблему без суда

Экология 07.11.2019 11:17
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07.11.2019 11:17
Администрацию Ерзовского городского поселения обязали установить в Ерзовке контейнерные площадки для сбора мусора, сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе Волгоградского облсуда. Апелляционная инстанция оставила решение Городищенского районного суда без изменения, а жалобу администрации - без удовлетворения.
Судом установлено, что на улицах Советской, Ворошилова и Гагарина в р.п. Ерзовка отсутствуют контейнерные площадки для сбора мусора. Еще в апреле текущего года в адрес главы городского поселения было внесено представление, где отражены указанные нарушения, выявленные в ходе прокурорской проверки. Однако до настоящего времени площадки для сбора и вывоза бытовых отходов не установлены.
Разрешая спор, суд пришел к выводу, что неисполнение администрацией Ерзовского городского поселения санитарно-эпидемиологического законодательства существенно ухудшает экологическую обстановку на территории Городищенского района, способствует образованию несанкционированных свалок, а также возникновению чрезвычайных ситуаций, при которых жизнь и здоровье граждан будут поставлены под угрозу, что является недопустимым.
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