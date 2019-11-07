Экология

Власти поселка под Волгоградом не смогли решить мусорную проблему без суда

Экология 07.11.2019 11:17
492 3
07.11.2019 11:17


Администрацию Ерзовского городского поселения обязали установить в Ерзовке контейнерные площадки для сбора мусора, сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе Волгоградского облсуда. Апелляционная инстанция оставила решение Городищенского районного суда без изменения, а жалобу администрации - без удовлетворения.
Судом установлено, что на улицах Советской, Ворошилова и Гагарина в р.п. Ерзовка отсутствуют контейнерные площадки для сбора мусора. Еще в апреле текущего года в адрес главы городского поселения было внесено представление, где отражены указанные нарушения, выявленные в ходе прокурорской проверки. Однако до настоящего времени площадки для сбора и вывоза бытовых отходов не установлены. 
Разрешая спор, суд пришел к выводу, что неисполнение администрацией Ерзовского городского поселения санитарно-эпидемиологического законодательства существенно ухудшает экологическую обстановку на территории Городищенского района, способствует образованию несанкционированных свалок, а также возникновению чрезвычайных ситуаций, при которых жизнь и здоровье граждан будут поставлены под угрозу, что является недопустимым. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Слуховые аппараты. Необходима консультация специалиста.
Популярное по теме
Вырубка деревьев на Третьей Продольной напугала жителей Краснооктябрьского района Волгограда
14.10.2019 11:01
14735 8
Под Волгоградом в природном парке появятся рукотворные острова
29.10.2019 16:30
14856 6
В Волгограде с телеком-компании взыскали миллион за уничтожение 168 вязов
20.10.2019 18:34
5269 0
Экология
05.11.2019 19:05
Экология 05.11.2019 19:05
1939 6 Обсудить

0
Далее
Экология
05.11.2019 14:31
Экология 05.11.2019 14:31
654 0 Обсудить

0
Далее
Экология
01.11.2019 13:29
Экология 01.11.2019 13:29
2630 2 Обсудить

0
Далее
Экология
31.10.2019 17:36
Экология 31.10.2019 17:36
911 0 Обсудить

0
Далее
Экология
29.10.2019 16:30
Экология 29.10.2019 16:30
14856 6 Обсудить

0
Далее
Экология
28.10.2019 17:01
Экология 28.10.2019 17:01
1068 0 Обсудить

0
Далее
Экология
28.10.2019 07:01
Экология 28.10.2019 07:01
3171 1 Обсудить

0
Далее
Экология
26.10.2019 13:56
Экология 26.10.2019 13:56
6531 31 Обсудить

0
Далее
Экология
25.10.2019 15:41
Экология 25.10.2019 15:41
2413 3 Обсудить

0
Далее
Экология
25.10.2019 15:06
Экология 25.10.2019 15:06
1041 0 Обсудить

0
Далее
Экология
24.10.2019 15:05
Экология 24.10.2019 15:05
3485 4 Обсудить

0
Далее
Экология
24.10.2019 13:38
Экология 24.10.2019 13:38
685 0 Обсудить

0
Далее
Экология
20.10.2019 18:34
Экология 20.10.2019 18:34
5269 0 Обсудить

0
Далее
Экология
19.10.2019 08:08
Экология 19.10.2019 08:08
6597 0 Обсудить

0
Далее
Экология
17.10.2019 11:01
Экология 17.10.2019 11:01
2856 7 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:37
Под Волгоградом селянин избил жену черенком, затем помирился и бросил в лесуСмотреть фотографии
14:26
В Волгоградской области конкурсный управляющий кооператива-банкрота копил долги по зарплатеСмотреть фотографии
13:22
В здании Росреестра у жителя Волгограда «отжали» квартируСмотреть фотографии
12:54
В Волгограде «красный день календаря» вдохновил оппозиционеров на пикетСмотреть фотографии
12:35
На 264 «изношенных» домах Волгоградской области в 2020 году пройдут инженерные изысканияСмотреть фотографии
12:17
В Волгограде жильцы многоэтажки выжили антикафе с чердакаСмотреть фотографии
11:47
Аллею Героев в Волгограде ждут переменыСмотреть фотографииCмотреть видео
11:17
Власти поселка под Волгоградом не смогли решить мусорную проблему без судаСмотреть фотографии
11:08
Волгоградская область реально отстала по зарплатам в ЮФОСмотреть фотографии
10:28
В Волгоградской области для Среднеахтубинского района нашелся временный главаСмотреть фотографии
10:22
В Волгограде водитель маршрутки врезался на "красный": трое в больницеСмотреть фотографии
10:10
В Волгограде разбираются с парой извращенцев, которые под угрозой топора насиловали юношейСмотреть фотографии
08:56
Волгоградские коммунисты пройдут красным маршем в честь революцииСмотреть фотографии
21:52
Компания по переработке металлов «темнила» в Светлоярском районе Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:13
"Труба по всем фронтам": чиновники объяснили желание волгоградцев "валить" из регионаСмотреть фотографии
16:47
Сотрудники «Ростелекома» названы лучшими специалистами в Евразии по созданию оптической инфраструктуры связиСмотреть фотографии
16:07
«Котельниково – Земля Героев» заявила о себе на международном форумеСмотреть фотографии
16:02
Покрашенные к ЧМ-2018 пятиэтажки в Волгограде облезли в третий разСмотреть фотографии
15:00
К 90-летию Александры Пахмутовой в Волгограде высадили саженцы-гигантыСмотреть фотографии
14:21
В Волгограде на митинг из-за невыполненных обещаний обладминистрации выходят 150 обманутых дольщиков Смотреть фотографии
13:28
"Жизнь не сахар": в Волгоградской области диабетику не выдавали бесплатные лекарстваСмотреть фотографии
12:25
В Волгограде грабители совершили неудачную попытку "распотрошить" банкоматыСмотреть фотографии
12:22
Администрация Волгограда выгоняет на улицу жителей еще одного дома Смотреть фотографии
11:23
Подробили на квартиры: двое волгоградцев идут под суд за мошенничество при продаже дома-самострояСмотреть фотографии
10:53
Роспотребнадзор защитил болельщика, которого не пустили на "Волгоград Арену" с орешками и лимонадомСмотреть фотографии
10:17
Волгоградский бизнесмен – об имитирующих чиновниках, девочках на INFINITI и кайфовой работе (ИНТЕРВЬЮ) Смотреть фотографииCмотреть видео
10:17
Глава Нехаевского района Волгоградской области «со скрипом» уволил своего бывшего начальникаСмотреть фотографии
10:04
Граждане могут быть спокойны: слово «да» не открывает доступ к финансовым услугам по биометрииСмотреть фотографии
10:03
Власти Волгоградской области пожаловались в Счетную палату РФ на проблемы с капремонтомСмотреть фотографии
09:47
Кровавая бойня с двумя трупами произошла в Светлоярском районе Волгоградской области Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 