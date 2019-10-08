Политика

В Волгоградской облдуме Олег Савченко призвал коллег забыть о политической борьбе ради нацпроектов

Политика 08.10.2019 15:47
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08.10.2019 15:47


Сегодня к работе приступила самая многочисленная комиссия Волгоградской облдумы – по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития региона. Как сообщает ИА «Высота 102», руководитель комиссии Олег Савченко озвучил перед коллегами основные задачи, стоящие перед структурным подразделением. Это мониторинг реализации на территории Волгоградской области проектов развития, парламентский контроль и подготовка предложений по совершенствованию законодательства, регулирующего данную сферу. В состав комиссии вошли больше половины представителей депутатского корпуса из всех парламентских фракций – 20 депутатов из 38. 



На должность заместителя председателя комиссии был избран депутат Андрей Таев. Олег Савченко отметил, что к молодости парламентария (ему – 43 года) прилагается еще и серьезный опыт работы во властных структурах. 



Таев недавно сложил полномочия депутата Волгоградской городской думы, ранее трудился в органах местного самоуправления.
Олег Савченко призвал народных избранников нацелиться на продуктивную работу и не забывать о взаимном уважении. «Вне зависимости от партийной принадлежности и политических взглядов мы должны помнить, что для нас самая главная партия – это жители Волгоградской области», - отметил руководитель комиссии. 



Перед комиссией, по словам Савченко, стоит задача следить за эффективностью реализации национальных проектов на территории региона. Депутат напомнил, что в целом по стране на данные направления выделяются триллионы рублей, которые подлежат распределению между субъектами. Поэтому областным законодателям предстоит работать, в том числе, над поправками в региональный бюджет и способствовать привлечению в Волгоградскую область из федерального центра дополнительного финансирования.
Напомним, с 2019 по 2024 годы в России реализуются 12 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жильё и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт». В Волгоградской области сформировано 53 приоритетных региональных проекта, на реализацию которых предусмотрено 112,8 миллиарда рублей. Эту работу координирует профильный Совет во главе с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

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