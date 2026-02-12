Депутат Коротков досрочно покидает Волгоградскую облдуму

Волгоградская областная дума на своем заседании сегодня, 12 февраля, рассмотрит вопрос о досрочной отставке депутата регпарламента Станислава Короткова. Как сообщает ИА «Высота 102», Коротков обратился с соответствующим заявлением в регпарламент. Вопрос об отставке депутата включен в повестку дня.
Напомним, Станислав Коротков избирался по Кировскому одномандатному избирательному округу № 18. Выдвинут Волгоградским региональным отделением партии «Единая Россия».
В облдуме занимает должность председателя комитета по экономической политике, туризму, инвестиционной деятельности, предпринимательству, имущественным и земельным отношениям. Станислав Коротков является депутатом трех созывов, впервые избрался в регпарламент в 2009 году.