Депутат облдумы Коротков досрочно и добровольно сложил полномочия

Станислав Коротков с сегодняшнего дня, 12 февраля, перестал быть депутатом Волгоградской облдумы. Региональный парламент на сегодняшнем заседании удовлетворил заявление о его досрочной отставке.

Напомним, как сообщало V102.RU, вопрос о досрочном сложении полномочий депутата предложил включить спикер областной думы сегодня, 12 февраля, на основании личного заявления Короткова.

Станислав Коротков являлся депутатом трех созывов. Впервые он избрался в областную думу от партии «Справедливая Россия», затем перешел в партию «Единая Россия». В региональном парламенте он занимал должность председателя комитета по экономической политике, туризму, инвестиционной деятельности, предпринимательству, имущественным и земельным отношениям.