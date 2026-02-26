Главное

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

 МО РФ сообщило об ударе по военным объектам Украины в ответ на атаки ВСУ
В ночь на 26 февраля Вооруженные силы России нанесли удар по объектам Украины после атак ВСУ. Как сообщает Volganet.net со ссылкой на министерство, российские военные применили высокоточное оружие большой дальности...
 102 населенным пунктам Саратовской области грозит весной затопление
Предстоящей весной в Саратовской области в зоне затопления могут оказаться 102 населенных пункта. Как сообщает ИА «СарИнформ», 26 февраля об этом сообщил начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин.
В Волгограде главный молодогвардеец получил вакантный мандат депутата

Политика 26.02.2026 16:50
0
26.02.2026 16:50


Сегодня, 26 февраля, на заседании Волгоградской гордумы депутатский мандат был вручен Владиславу Ушакову. Место в этом представительном органе освободилось в конце января текущего года, когда депутаты утвердили добровольную отставку своего коллеги Ивана Селезнева. Теперь уже экс-депутат Селезнев работает в должности зампредседателя комитета физической культуры и спорта Волгоградской области.

- В связи со сложением депутатских полномочий Иваном Селезневым вакантный мандат депутата гордумы передан Владиславу Ушакову – зарегистрированному кандидату из списка кандидатов по единому избирательному округу №1, выдвинутого Волгоградским региональным отделением ВПП «Единая Россия», - сообщили в гордуме.

Это решение озвучил депутатам председатель ТИК Андрей Спиричев. Он же представил Ушакова коллегам. Новый депутат вошел в состав двух комитетов - по образованию и молодежной политике и по экономике и предпринимательству.

30-летний Ушаков с 2020 года возглавляет Волгоградское реготделение «Молодой Гвардии Единой России». Также он входит в состав Молодежного парламента Волгоградской области. Ушаков окончил Волгоградский государственный университет и Школу кадрового резерва РАНХиГС при Президенте РФ. Является активистом партии «Единая Россия».

Фото: Волгоградской гордумы


