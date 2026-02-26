Сегодня, 26 февраля, на заседании Волгоградской гордумы депутатский мандат был вручен Владиславу Ушакову. Место в этом представительном органе освободилось в конце января текущего года, когда депутаты утвердили добровольную отставку своего коллеги Ивана Селезнева. Теперь уже экс-депутат Селезнев работает в должности зампредседателя комитета физической культуры и спорта Волгоградской области.

- В связи со сложением депутатских полномочий Иваном Селезневым вакантный мандат депутата гордумы передан Владиславу Ушакову – зарегистрированному кандидату из списка кандидатов по единому избирательному округу №1, выдвинутого Волгоградским региональным отделением ВПП «Единая Россия», - сообщили в гордуме.

Это решение озвучил депутатам председатель ТИК Андрей Спиричев. Он же представил Ушакова коллегам. Новый депутат вошел в состав двух комитетов - по образованию и молодежной политике и по экономике и предпринимательству.

30-летний Ушаков с 2020 года возглавляет Волгоградское реготделение «Молодой Гвардии Единой России». Также он входит в состав Молодежного парламента Волгоградской области. Ушаков окончил Волгоградский государственный университет и Школу кадрового резерва РАНХиГС при Президенте РФ. Является активистом партии «Единая Россия».

Фото: Волгоградской гордумы





